FC Twente denkt aan ex-Ajacied en praat met Ola John

Valencia wil twee verdedigers van Benfica overnemen, voor in totaal veertig miljoen euro. Het gaat om centrumverdediger Diogo Leite en de talentvolle rechtsback Tomas Esteves. (Superdeporte)

Arsenal wilde een week voor de uitbraak van het coronavirus Willian een riante aanbieding doen. De bijna transfervrije aanvaller van Chelsea kon bij the Gunners 275.000 euro per week gaan verdienen. (Daily Mirror)

In de zoektocht naar een aanvallende versterking zoekt Twente het ook dichter bij huis. Een andere naam die op het verlanglijstje van de Tukkers staat is FC Utrecht-aanvaller Václav Cerny. (TC Tubantia)

Lazio is Internazionale en Juventus te slim af. Marash Kumbulla, centrale verdediger van Hellas Verona, gaat voor 28 miljoen euro de overstap maken naar de Romeinse club. (Corriere dello Sport)