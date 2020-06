AS Monaco winkelt voor miljoenen in de Keuken Kampioen Divisie

Anthony Musaba verlaat NEC definitief voor AS Monaco. De club uit Nijmegen heeft de transfer van de aanvaller vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. De negentienjarige buitenspeler doorstond zonder problemen de medische keuring en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen. Volgens de Gelderlander betaalt Monaco een transfersom van tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. NEC meldt dat in de deal eveneens een doorverkooppercentage hebben bedongen.

“We zijn als NEC enorm trots dat we met onze voetbalacademie in staat zijn talenten aan topclubs in Europa af te leveren”, vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik op de clubwebsite. “De afgelopen jaren hebben meerdere jeugdspelers deze weg bewandeld en met Anthony volgt nu wederom een veelbelovend jeugdexponent.”

Musaba werd opgeleid bij NEC, stapte over naar Vitesse en keerde in de zomer van 2018 weer terug naar Nijmegen. Hij ontwikkelde zich stormachtig en genoot belangstelling van diverse Europese topclubs. In januari meldde Borussia Dortmund zich nog en kreeg hij een rondleiding door het Signal Iduna Park. Diverse Europese grootmachten hadden de pijlen op hem gericht, maar Monaco wint de strijd om de aanvaller die het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen goed was voor 9 doelpunten en 5 assists in 31 wedstrijden.

“Deze transfer is een bevestiging voor de weg die we zijn ingeslagen omtrent ons beleid”, vervolgt Van Schaik. “We hebben bewust gekozen voor het opleiden en talentontwikkeling binnen NEC. Dit is een mooi compliment aan iedereen die elke dag, al jarenlang, hard en gedreven werkt zodat zulke miljoenentransfers kunnen plaatsvinden. Aan de andere kant gaan we Anthony, met zijn specifieke kwaliteiten, missen binnen onze spelersselectie.”

Van Schaik noemt Musaba een voorbeeld voor de aankomende talenten. “Daarnaast draagt hij met deze transfer ook bij aan het investeren binnen onze spelersgroep. Waar we eerst de mogelijkheid hadden tot het aantrekken van vier of vijf versterkingen, kunnen we nu waarschijnlijk voor minimaal één extra versterking gaan”, aldus de directeur, die Musaba veel succes wenst bij zijn nieuwe club.