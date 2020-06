‘Eredivisie-club troeft Dinamo Zagreb af om transfervrij PSV-talent’

Amar Catic ziet zijn aflopende contract bij PSV niet verlengd worden, maar hij blijft volgens Voetbal International wel in Nederland actief. De 21-jarige aanvaller maakt namelijk de transfervrije overstap naar ADO Den Haag. De Eredivisie-club troeft diverse buitenlandse clubs af, daar er veel belangstelling was voor de Bosnisch jeugdinternational.

Catic viel op in de jeugdopleiding van Willem II en verhuisde in 2010 naar PSV. Hij doorliep de jeugdteams en kwam de afgelopen twee seizoenen 29 keer in actie namens de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Catic maakte een goede indruk op Mark van Bommel en debuteerde onder de ontslagen trainer. In de Europa League kwam hij als invaller binnen de lijnen tegen Apollon Limassol en LASK Linz. In totaal speelde hij 39 officiële minuten in de hoofdmacht van PSV.

Na het vertrek van Van Bommel verdween ook Catic naar de achtergrond. Interim-trainer Ernest Faber gaf de voorkeur aan andere spelers, waardoor Catic het moest doen met wedstrijden bij Jong PSV. Onlangs maakten de Eindhovenaren beken dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden. Daarop kwam veel interesse los. Onder meer Dinamo Zagreb, NK Osijek, Rijeka en het Turkse Kasimpasa toonden interesse.

De genoemde clubs willen echter wachten met het aantrekken van nieuwe spelers nu in die competities de bal weer is gaan rollen. ADO had wel oren naar zijn komst en handelde snel. Volgens het Eindhovens Dagblad was ook Fortuna Sittard in de markt voor Catic, die bij zijn nieuwe club voor drie jaar tekent en naar verwachting volgende week gepresenteerd wordt. In Den Haag komt hij te spelen onder de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic, met wie hij in zijn moedertaal kan communiceren.