‘Ajax neemt afscheid van keeperstalent; Van Leer in onderhandeling’

Ajax lijkt op het punt te staan om afscheid te nemen van twee keepers. Issam El Maach heeft een aflopend contract en zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli laat tegenover Ajax Showtime weten dat de Amsterdammers zijn cliënt geen nieuw voorstel doen. Benjamin van Leer is op een zijspoor beland bij Ajax en is in onderhandeling met een Nederlandse club.

Van Leer maakte indruk bij Roda JC en verdiende in 2017 een transfer naar Ajax, dat naar verluidt 700.000 euro voor hem betaalde. Mede door blessureleed kwam hij geen moment uit de verf bij zijn huidige club. In het seizoen 2018/19 speelde hij op huurbasis voor NAC Breda, de club waarmee hij degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Met een contract tot medio 2021 zit hij op een dood spoor in Amsterdam.

Nakhli laat weten dat hij namens Van Leer in gesprek is met een Nederlandse club en dat hij hoopt tot een akkoord te komen. Voor El Maach is hij nog op zoek naar een nieuwe club. De twintigjarige doelman speelde in de jeugd bij VVV-Venlo en Vitesse, waarna hij net als Van Leer in 2017 bij Ajax terechtkwam. Hij begon bij Ajax Onder-19 en speelde vier wedstrijden in het beloftenteam. Nakhli is voor hem op zoek naar een nieuwe club.

Ajax maakte deze week bekend dat Maarten Stekelenburg transfervrij overkomt van Everton. De ervaren doelman heeft voor een seizoen getekend bij de club waar hij in 2011 vertrok. Tegenover de komst van Stekelenburg staat de terugkeer van Bruno Varela naar Benfica. “Het is de bedoeling dat Dominik Kotarski wordt verhuurd, zodat hij veel wedstrijden op het hoogste niveau kan keepen want wij hebben veel vertrouwen in hem”, aldus Overmars.

Behalve Van Leer, El Maach, Varela en Kotarski vertrekt mogelijk ook eerste keeper André Onana bij Ajax. De Kameroense doelman heeft in de media al meerdere keren zijn vertrekwens uitgesproken. Onana hoopt op een toptransfer en wordt in de media gelinkt aan diverse clubs. Overmars heeft deze week tegenover Ajax TV laten weten dat hij het niet uitsluit dat Onana nog een jaar blijft.