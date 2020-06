‘Kepa, Onana en Cillessen mogelijk onderdeel van driehoekstransfer’

Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga staat naar verluidt in de belangstelling van Valencia. Volgens Marca wil de club uit LaLiga hem terughalen naar Spanje door middel van een huurperiode van twee seizoenen. Volgens Spaanse media kan dit een aanzet zijn tot een driehoekstransfer, waarbij Kepa bij Chelsea wordt opgevolgd door Ajax-keeper André Onana en Jasper Cillessen Valencia inruilt voor een terugkeer naar Amsterdam.

Kepa maakte in de zomer van 2018 voor tachtig miljoen euro de overstap van Athletic Club naar Chelsea. Dit seizoen verloor hij zijn vaste basisplaats onder manager Frank Lampard en geruchten gaan al langer de ronde dat the Blues uitzien naar een nieuwe sluitpost. Valencia biedt mogelijk uitkomst, daar los Che de Spaans international zouden willen inlijven. Het is onbekend of de club uit is op een huurdeal waarin een koopoptie is opgenomen.

De berichtgeving van Marca sluit aan op een artikel van El Mundo Deportivo vorige maand, waarin Kepa als vervanger van Cillessen werd aangewezen. De Oranje-international is bezig aan zijn eerste en mogelijk ook laatste seizoen bij Valencia. Hij wordt in verband gebracht met een transfer en aangezien Onana een vertrekwens heeft en reeds gelinkt is aan Chelsea, wordt hij gezien als logische opvolger van Kepa op Stamford Bridge. Ajax zou naar verluidt tussen de dertig en veertig miljoen euro willen ontvangen voor de Kameroens international. Cillessen wordt gelinkt aan Ajax, al is het onbekend of de Amsterdammers daadwerkelijk werk willen maken van een rentree. Eerder deze week maakte de club al bekend dat Maarten Stekelenburg transfervrij is overgenomen van Everton.

De 25-jarige Kepa werd door Chelsea aangetrokken als vervanger van Thibaut Courtois, die op zijn beurt naar Real Madrid verkaste. De recordaankoop van Chelsea van tachtig miljoen euro maakte dit seizoen geen sterke indruk en werd in februari door Lampard vervangen door Willy Caballerco. Kepa heeft een doorlopend contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Met oog op de nationale ploeg en het EK van 2021 zou hij zeker willen zijn van speelminuten en daarom open staan voor een vertrek uit Londen.