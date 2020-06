‘Arsenal zet deur naar toptransfer verrassend open en verlangt 40 miljoen'

Mattéo Guendouzi is deze week door Arsenal op het matje roepen, omdat hij Neal Maupay na afloop van de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1 nederlaag) tegen de grond werkte. L’Équipe meldt dat tijdens die gesprekken tevens de nabije toekomst van de 21-jarige middenvelder aan bod is gekomen. Arsenal zou volgens de Franse sportkrant niet onwelwillend staan tegenover het vertrek van Guendouzi en er bestaat de nodige belangstelling.

Arsenal nam Guendouzi in de zomer van 2018 voor een bedrag van acht miljoen euro over van Lorient. Onder toenmalig manager Unai Emery groeide de jonge middenvelder direct uit tot basisspeler en in september 2019 kreeg hij zijn eerste uitnodiging voor de Franse nationale ploeg. Het gedwongen vertrek van Emery en de komst van Mikel Arteta heeft het perspectief voor Guendouzi echter behoorlijk veranderd. Sinds de komst van de nieuwe manager verscheen Guendouzi in slechts vier van de twaalf wedstrijden aan de aftrap.

Het is niet zo dat er sprake is van een slechte verstandhouding tussen Guendouzi en Arteta, maar eerstgenoemde voelt weinig vertrouwen en gaat daardoor langzaam maar zeker nadenken over een transfer. Vooral omdat de middenvelder volgend seizoen met het oog op het naderende EK ergens veelvuldig aan spelen wil toekomen. Over belangstelling heeft hij in ieder geval niet te klagen, want er zijn voldoende Europese grootmachten die de naam van Guendouzi op het verlanglijstje hebben staan.

Antonio Conte zou een groot bewonderaar zijn van Guendouzi, waardoor Internazionale concreet in de markt is. Ook Juventus en Manchester United hebben reeds belangstelling getoond voor de middenvelder. Real Madrid en Barcelona zouden hem tevens in het vizier hebben, maar hebben nog geen concrete actie ondernomen. Arsenal zet de deur naar een transfer enigszins verrassend open, maar wil wel minimaal veertig miljoen euro tegemoet zien voor Guendouzi. Zijn contract in Noord-Londen loopt voorlopig nog door tot medio 2022.