NAC Breda zorgt voor verbazing in Wolfsburg: ‘Dat is echt ongelofelijk'

Ton Lokhoff volgt de ontwikkelingen bij NAC Breda met grote verbazing. De laatste jaren nam de club afscheid van de ene na de andere directeur, werden diverse trainers de laan uitgewerkt en houdt het op sportief gebied niet over. Vorige week haalde trainer Peter Hyballa in een interview met BN DeStem nog hard uit naar technisch directeur Tom Van Den Abbeele. “Wat er de laatste weken gebeurd is bij NAC is ongelofelijk. Zelfs bij Wolfsburg, een grote club met veel meer belangen, met veel meer geld en met allerlei raden, zie je dat niet. Wat bij NAC gebeurt, heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt", aldus Lokhoff.

Mister NAC is al zes jaar werkzaam bij VfL Wolfsburg en heeft onlangs zijn contract met een jaar verlengd, terwijl de Bundesliga-club hoopte op een tweejarige deal. De oud-speler van de Bredanaars, woonachtig in Prinsenbeek, sluit niet uit dat hij na komend seizoen Duitsland achter zich laat. Een terugkeer naar NAC sluit hij op voorhand niet uit. “Ik heb nu zoveel meegemaakt en zoveel gedaan dat ik me nergens meer op vastpin. Misschien wil ik volgend jaar wel terug naar Nederland, ik vind het in ieder geval nog veel te leuk om niks te doen”, zegt hij tegenover het regionale dagblad.

Hyballa maakt werkwijze Van Den Abbeele met de grond gelijk

Lokhoff was drie jaar assistent-trainer bij het eerste elftal van Wolfsburg en stond daarna drie jaar aan het roer bij het beloftenteam. Hij had een aflopend contract en zijn werkgever had hem graag voor nog twee jaar willen vastleggen. “Ik heb gezegd: laten we gewoon één jaar doen. Daarna kijken we verder. Komend seizoen word ik technisch coördinator bij de jeugd. De trainers en spelers van 15 tot 23 jaar ga ik advies geven”, vertelt Lokhoff. “En uiteraard ga ik trainingen en wedstrijden kijken. Ik ben geen manneke dat heel de dag op kantoor moet zitten, het liefste sta ik op het veld."

De afgelopen jaren is Lokhoff al meerdere keren gelinkt aan een terugkeer naar NAC. De band met de club is nog altijd goed. “Mattijs Manders (algemeen directeur, red.) heeft mij onlangs gebeld om een bakje koffie te doen. Het is er nog niet van gekomen, wellicht volgende week. Ik ben nog tien dagen in Prinsenbeek”, aldus Lokhoff, die benadrukt niet uit te zijn op een functie bij NAC. “Vorige maand heb ik mijn contract verlengd bij Wolfsburg, omdat ik voel dat ik enorm gewaardeerd word. Niemand van NAC heeft mij benaderd, alleen Manders dus om een keer bij te praten. Dat kan altijd, hoewel ik voor nu bewust gekozen heb om langer in Duitsland te blijven.”

Wanneer het contract van Lokhoff in 2021 afloopt is het niet ondenkbaar dat hij aan de slag gaat bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. “Dat ik op een dag terugga naar Prinsenbeek, lijkt me logisch", zo klinkt het. “Technisch directeur, hoofdtrainer, assistent, iets met de jeugd: het maakt mij niet zoveel uit. Regionalliga, Eredivisie of Eerste Divisie, ik voel mij nergens te groot voor. Het gaat er mij om in wat voor team je werkt, wat het netwerk is en dat je samen hetzelfde doel nastreeft. Eerst nog een jaartje Wolfsburg en dan zien we wel weer verder."