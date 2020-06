‘Van Gaal zei: ‘Als hij zo doorgaat, gaat hij ook niet spelen, gefeliciteerd!’'

Oranje eindigde op het WK van 2014 in Brazilië als derde. Wesley Sneijder vertolkte een belangrijke rol in het elftal van toenmalig bondscoach Louis van Gaal en haalt bij Radio 538 een hilarische anekdote op aan het toernooi. Sneijder, die Van Gaal tamelijk goed kan imiteren, vertelt hij Jordy Clasie op typische wijze werd gefeliciteerd met zijn verjaardag.

“Dat is een van zijn goede eigenschappen, ja. Als je je ogen dicht doet, kan je Louis horen én zien”, begint Kees Jansma, die de biografie van Sneijder heeft geschreven, over de gave van Sneijder om Van Gaal te imiteren. De oud-middenvelder begint vervolgens aan een anekdote over het WK. “Als je op een toernooi bent, heb je veel verjaardagen. Ikzelf was ook altijd jarig. Het was half negen en dan zaten we in de ontbijtzaal. Dan ging Louis staan en hij ging altijd naast mij staan, hij zocht mij altijd op. Het maakte niet uit waar ik zat.”

“Dan kreeg ik een hand op mijn schouder en dan zei hij: Goedemorgen. We hebben vandaag een jarige. Nou, ik zal het je vertellen, want jullie vragen je natuurlijk af wie. Dat vroegen we ons inderdaad af. Nou, dat zal ik jullie vertellen. Hij heeft nog niets gespeeld. En als hij zo doorgaat, gaat hij ook niet spelen. Gefeliciteerd, Jordy Clasie. Hij zakte langzaam weg onder de tafel”, vertelt Sneijder, terwijl hij de stem van Van Gaal imiteert. Jansma voegt toe dat Van Gaal daarmee ‘iets los wist te maken’, want Clasie stond kort daarna binnen de lijnen in het duel met Argentinië in de halve finale.

“Ik heb toen tegen Louis gezegd: ‘Het had ook wat vriendelijker gekund tegen Clasie’. Je schrikt je rot als je jarig bent bij Louis. Toen zei Louis: ‘Maar hij moet vrijdag wel spelen’. Dus hij zette hem daarmee op scherp”, zegt Jansma. Er wordt Sneijder gevraagd naar de band met Van Gaal, die hem voor de finale van de Champions League tussen Bayern München en Internazionale in 2010 de hand weigerde te schudden. “Op dat moment hadden we nog niet echt een band, ik maakte hem mee bij Ajax als technisch directeur", antwoordt Sneijder. "Dat waren niet zulke fijne ontmoetingen, want ik kreeg ook een boete van hem. Misschien wilde hij voor die wedstrijd een koude oorlog voeren.”

Sneijder wil niet direct stellen dat de aanpak van Van Gaal hem veranderd heeft. “Ik wist dat ik iets moet veranderen, dat besef moet je zelf krijgen en daar gaat een trainer je niet bij helpen. Ook meneer Van Gaal niet. Uiteindelijk kreeg ik dat besef zelf", aldus Sneijder, die op dat moment voor Galatasaray speelde. "Ik wilde naar dat toernooi en dat zei ik ook tegen hem: ‘Jij hebt me straks nodig en ik ga zorgen dat ik er sta’. Uiteindelijk viel alles op zijn plaats en hij complimenteerde me na het toernooi (WK in Brazilië, red.). Alleen voor mij was het klaar, er was zo’n lange strijd geweest en ik had mijn doel bereikt: ik was erbij op dat fantastische toernooi in Brazilië. Daarna was het ook over en heb ik het boek dichtgeslagen.”