‘Transfer Arthur Melo naar Juventus kwestie van tijd na nieuwe ontwikkeling’

Athur Melo gaat Barcelona deze transferzomer inruilen voor Juventus. De Braziliaanse middenvelder is onderdeel van een ruildeal, daar Miralem Pjanic volgens Spaanse en Italiaanse media de omgekeerde weg zal bewandelen. RAC1 weet vrijdag te melden dat Arthur toestemming heeft gekregen om na de wedstrijd van zaterdagmiddag tegen Celta de Vigo (17.00 uur) naar Italië af te reizen om zijn overstap naar de Italiaanse grootmacht af te ronden.

Het Catalaanse radiostation meldt dat Arthur groen licht heeft gekregen om naar Turijn te gaan om de medische keuring te ondergaan. Barcelona wil de twintigvoudig international pas na zaterdag laten gaan omdat de Braziliaan nog hard nodig is op het middenveld van trainer Quique Setién. Door de blessures van Frenkie de Jong en Sergio Busquets is de spoeling op het middenveld dun. De verwachting is dan ook dat Arthur in het Estadia Balaídos aan de aftrap verschijnt.

Quique Setién laat zich uit over de transfergeruchten omtrent Arthur

Volgens Sport maakt Arthur voor zeventig miljoen euro de overstap naar de Italiaanse recordkampioen, terwijl Pjanic naar het Camp Nou komt voor een transfersom van zestig miljoen. De dertigjarige Pjanic verliet in 2016 AS Roma voor Juventus en kwam sindsdien 170 keer in actie voor la Vecchia Signora in alle competities en was daarin goed voor 22 doelpunten. Eerder deze week bracht dezelfde krant naar buiten dat de Bosnisch international lucratieve aanbiedingen van Chelsea en Paris Saint-Germain naast zich neer heeft gelegd omdat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Barcelona.

De 23-jarige Arthur kwam in 2018 in Barcelona terecht. De Catalanen kochten hem voor 31 miljoen euro weg bij Grêmio, een bedrag dat middels variabelen nog met 9 miljoen kon oplopen. Zijn contract in het Camp Nou loopt door tot aan de zomer van 2024 en hij beschikt over een ontsnappingsclausule van vierhonderd miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 56 miljoen euro.