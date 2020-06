KNVB buigt voor kritiek van supporters én schrapt strijd om Johan Cruijff Schaal

Er gaan toch geen Eredivisie-wedstrijden worden afgewerkt op zondagavond om 20.00 uur, zo maakt de KNVB via de officiële kanalen bekend. Het plan om duels op dit tijdstip af te werken, kon op de nodige kritiek van supporters rekenen en werd bestempeld als een 'minachting voor de fans'. Nu is besloten om dit speelmoment voorlopig te schrappen, maar het valt niet uit te sluiten dat er uiteindelijk alsnog op zondagavond gevoetbald gaat worden.

Het is momenteel de bedoeling dat de Eredivisie in het weekend van 12 en 13 september weer begint, na twee interlands op 4 en 7 september, en eindigt op 16 mei. De Keuken Kampioen Divisie begint al twee weken eerder, op 28, 29 en 30 augustus, en wordt afgesloten op 14 mei. Op de website van de Eredivisie valt te lezen dat er voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld gaat worden. Op verzoek van FOX Sports worden wedstrijden op zaterdag om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur afgetrapt, terwijl ook 16.00 uur een ‘optie’ is.

De toppers zullen relatief laat in het seizoen worden afgewerkt, een idee dat oorspronkelijk werd geïntroduceerd door Ajax-directeur Edwin van der Sar. "Wedstrijden tegen topclubs worden waar mogelijk verspreid over het gehele seizoen. Daarnaast kunnen alle clubs aangeven wat voor hen twee mooie tegenstanders zijn voor uit- en thuisduels. Deze wedstrijden worden dan - net als de derby’s en de wedstrijden die het afgelopen seizoen niet zijn gespeeld - zo veel mogelijk later in het competitieprogramma geplaatst, in de hoop dat er tegen die tijd weer met volle stadions mag worden gevoetbald. Om sportieve redenen wil de KNVB dat elke club minimaal veertien of vijftien tegenstanders heeft getroffen voor het einde van de eerste seizoenshelft", zo valt er te lezen.

Zondagavond 20.00 uur is voorlopig geen moment waarop wedstrijden worden gepland. “Dit zou nog kunnen veranderen als een club die voorafgaand op donderdag in de Europa League speelt hier alsnog om vraagt, net als in het afgelopen seizoen”, meldt de KNVB. De winterstop in de Eredivisie loopt van 23 december tot 8 januari, al moeten er volgens de competitie-organisatie in die periode ook eventueel afgelaste wedstrijden ingehaald worden. Het aantal wedstrijden in de play-offs (zowel om Europees voetbal als om promotie/degradatie) wordt gehalveerd, doordat er over enkele duels gespeeld gaat worden, en er vindt aan het begin van het seizoen tevens geen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal plaats.

“Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven”, licht Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB, toe. “Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder stonden vooral de wensen van de clubs en de zendgemachtigden centraal bij het opstellen van de nieuwe speeldagenkalender.”