Wesley Sneijder komt met eerste reactie op ruzie met F-Side: ‘Schandalig’

Wesley Sneijder kwam onlangs in de clinch te liggen met de F-Side. De harde kern van Ajax bombardeerde de oud-middenvelder tot ‘persona non grata’, waar hij middels een video op social media met een, in zijn eigen woorden, ‘knipoog’ op reageerde. Bij Radio 538 reageert Sneijder vrijdag voor het eerst op de onenigheid met de F-Side.

“Ook is meneer ineens FC Utreg-fan, doet popie jopie in de Galgenwaard, hangt allerlei prullaria op van zijn successen in zijn carrière behalve die van Ajax. Dat mag namelijk niet van de Utregse tyfuslijers die op de Bunnikside week in week uit zitten te janken dat er twee vlaggen in al die jaren van hun gestolen zijn en daar nog steeds niet overheen zijn. Is ‘ie al vergeten dat ‘ie in de jaren dat ie bij ons speelde vaak bedreigd is door deze Utregters, ook zijn familie was niet veilig?”, schreef de F-Side in een statement. Dat Sneijder zijn afscheidswedstrijd in De Galgenwaard gaat spelen, word tevens niet gewaardeerd door de harde kern van Ajax.

Wesley Sneijder gooit olie op het vuur met provocerende video

“Hij heeft er nog nooit gespeeld. Heeft lak aan de club die hem de kansen en opleiding heeft gegeven! Heeft schijt aan de supporters die hem in het begin van zijn loopbaan gesteund hebben! Kortom hij slaat het begin van zijn succes over! Als klap op de vuurpijl, schreeuwt hij voor de bekerwedstrijd tegen Ajax: ‘We gaan ze sloooopuhhh, UUUUUtreg!’ Deze bovenstaande feiten, maken jou nou tot een persona non grata boven de N201”, zo viel er te lezen. Sneijder reageerde met een video, waarop te zien was dat hij langs de Johan Cruijff ArenA rijdt en het nummer Utereg me stadje van Herman Berkien meezingt.

“Dat stukje dat op Instagram kwam, was schandalig”, verwijst Sneijder naar het statement dat de F-Side via het sociale medium publiceerde. Bij een foto van de oud-middenvelder, die een zwart balkje voor de ogen heeft gekregen, is ‘valse hond’ geschreven. “Daar heb ik met een knipoog op gereageerd. De echte supporters weten hoe het zit. Het was uit zijn verband gerukt, het was nergens op gebaseerd. Schandalig.” Sneijder maakt tegelijkertijd duidelijk dat het hoofdstuk wat hem betreft afgesloten is.