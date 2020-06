Sneijder: ‘Hij gaf de Bentley aan de man bij het restaurant, daarna: auto weg!’

Wesley Sneijder vertelt in zijn boek Sneijder dat hij tijdens zijn carrière met heel veel geld te maken kreeg. De oud-middenvelder leefde 'maximaal', maar hij was zeker niet de enige speler die genoot van alle luxe. Bij Radio 538 geeft de recordinternational van Oranje aan dat ook Marko Arnautovic niet altijd zorgvuldig omging met dure spullen.

"Arnautovic was een wereldgozer, een geweldige speler", zegt Sneijder, die bij Internazionale samenspeelde met de voormalig buitenspeler van FC Twente. De oud-international geeft aan dat de Oostenrijker, tegenwoordig actief bij Shanghai SIPG, 'alles geweldig' vond. Zo was Arnautovic onder de indruk van de vele auto's van spits Samuel Eto'o.

"Arnautovic zei tegen Eto'o dat hij niet kon geloven dat hij zoveel auto's had. Nou, Eto'o liet toen gewoon alle auto's overkomen. Vervolgens vroeg Arnautovic een van de auto's van Eto'o. Hij koos een Bentley en ging ermee naar een restaurant. Er stond een man bij het restaurant en gaf de sleutels aan hem. Nou, hij komt terug na een gezellig etentje: auto weg!", lacht Sneijder.

De voormalig spelmaker erkent dat hij in de loop der jaren veel 'gekte' heeft gezien. "Het gaat zo snel, het kan snel op. Wat dat met je doet? Iedereen reageert er anders op. Dan gaat het ook nog over waar je zit, in welke stad. Ik zat in Madrid (bij Real Madrid, red.) en ik kreeg zoveel geld. Op een gegeven moment werd het te veel. Ik heb wel gekke avonden meegemaakt, ja. Op een gegeven moment weigerde mijn black card zelfs", grapt Sneijder.