Neville, Ferdinand en Sky Sports reageren geniaal op landstitel van Liverpool

Dankzij de 2-1 nederlaag van Manchester City op bezoek bij Chelsea werd Liverpool donderdagavond gekroond tot landskampioen. De eerste titel sinds 1990 ontketende een waar volksfeest in Liverpool en leidt tot de nodige reacties op social media. Sky Sports pakt uit met een video over de ‘vermissing’ van Gary Neville, waarmee de sportzender de nodige lachers op zijn hand krijgt.

De oud-verdediger van Manchester United postte nog tijdens de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United een zwaaiend handje op Twitter. Na afloop van het duel, toen de landstitel van Liverpool dus een feit was, publiceerde Sky Sports een video waarin te zien was hoe Neville ‘verdwenen’ is en achterna gezeten wordt door collega-analist Jamie Carragher. Op het eind van de video is te zien hoe Neville zich met een ticket naar Papoea-Nieuw-Guinea op het vliegveld van Manchester meldt.

Carragher, die zijn hele carrière in het shirt van Liverpool speelde en daarin geen Premier League-titel wist te veroveren, tweette na het behalen van het kampioenschap een foto van Neville in een shirt van the Reds. Ook Rio Ferdinand krijg de lachers op zijn hand met zijn reactie op het succes van Liverpool. “Brb Twitter, zie je in een paar weken”, schreef de oud-verdediger van Manchester United, gevolgd door twee lachende emoji’s.

Ferdinand voegt daar overigens een felicitatie aan toe. “28 van de 31 wedstrijden gewonnen, niets dan lof voor deze prestatie! Het kampioenschap is absoluut verdiend! Enorm hongerig, vorig seizoen waren ze al zó goed en werden ze geen kampioen. Om dan dit seizoen dit te laten zien, moet je mentaal heel sterk zijn”, concludeert Ferdinand. Via Twitter sturen ook onder meer Gary Lineker, Rafael Benítez en LeBron James een felicitatie naar Liverpool.