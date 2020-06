Ook Erwin Koeman geconfronteerd met hartproblemen

Ook Erwin Koeman is getroffen door hartproblemen. Begin mei werd duidelijk dat Ronald Koeman is voorzien van twee stents in zijn kransslagader, zodat de bondscoach geen hartproblemen meer heeft. Nu blijkt dat ook de 58-jarige broer van de trainer van het Nederlands elftal hartproblemen heeft. Vrijdag ondergaat Erwin in Eindhoven een openhartoperatie.

Net als bij Ronald zijn er bij Erwin vernauwingen in de aders bij zijn hart ontdekt, zo kwam aan het licht tijdens een onderzoek. Net als bij Ronald was hij er zich van bewust dat er sprake kon zijn van een erfelijke factor. Erwin weet dat hem een 'pittige ingreep' wacht. "Maar men is er op tijd bij en dat is geruststellend", zegt de 31-voudig international tegenover De Telegraaf.

Erwin was al in contact met specialisten vóórdat zijn broertje begin mei na het wielrennen een hartinfarct kreeg en naar het ziekenhuis in Amsterdam moest worden afgevoerd. Bij Erwin kunnen echter geen twee stents worden geplaatst om vernauwingen in de bloedvaten weer te verwijden. "In mijn geval kan dat niet", zo geeft Erwin aan.

De vernauwingen zien er namelijk anders uit en dat vereist dat er een techniek voor een bypass wordt toegepast. Erwin wil niet geheimzinnig doen over de operatie, omdat het vroeg of laat toch zou zijn uitgekomen. In het geval van Ronald waren media al op de hoogte voordat alle familie was ingelicht. In paniekverhalen over zijn gezondheid had Erwin geen trek.