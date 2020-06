Jonathan de Guzman staat na tien jaar open voor de Eredivisie

Het contract van Jonathan de Guzman bij Eintracht Frankfurt loopt af en de vraag is waar zijn toekomst ligt. De 32-jarige middenvelder laat zijn opties voor de toekomst volledig open. Een terugkeer naar de Eredivisie behoort volgens de veertienvoudig Oranje-international, die al sinds 2010 in het buitenland speelt, zeker tot de mogelijkheden.

“Ik ga ervan uit dat ik iets kan vinden de komende tijd”, vertelt De Guzman donderdagavond in gesprek met FOX Sports. “Ik ben transfervrij, maar in deze coronatijd kan er van alles gebeuren. Ik ben benieuwd.” Cristian Willaert stelde de middenvelder de vraag of hij al een idee had. “Niet per se, ik sta voor alles open.” Willaert: “Terug naar Nederland?” De Guzman: “Daar sta ik voor open.”

De Guzman maakte in september 2005, enkele dagen na zijn achttiende verjaardag, zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. In de zomer van 2008 leek de middenvelder op weg naar Manchester City, maar Feyenoord ging niet akkoord met het voorstel van tien miljoen euro en de Engelsen kozen vervolgens voor Shaun Wright-Phillips. De Guzman kampte vervolgens met veel blessureleed en kwam in de seizoenen 2008/09 en 2009/10 maar tot achttien duels in totaal. Hij vertrok uiteindelijk transfervrij uit Rotterdam.

Het vertrek bij Feyenoord was voor De Guzman het begin van een lange loopbaan in het buitenland. Hij bleef uiteindelijk maar een seizoen bij Real Mallorca, dat de geboren Canadees medio 2011 voor 8,5 miljoen euro aan Villarreal verkocht. Opnieuw een jaar later werd De Guzman verhuurd aan Swansea City, waar voormalig Mallorca-trainer Michael Laudrup voor de selectie stond. Hij bleef uiteindelijk twee jaar op huurbasis in Wales.

De Guzman beproefde zijn geluk vanaf de zomer van 2014 in Italië, waar hij in zijn eerste seizoen voor Napoli tot 36 duels in alle competities kwam. Onenigheid met het bestuur over een blessure leidde in januari 2016 tot een verhuur aan Carpi, waar hij 5 duels speelde, en medio 2016 tot een uitleenbeurt aan Chievo. In Verona kwam De Guzman tot 29 duels. De middenvelder ondertekende vervolgens een driejarig contract met Eintracht Frankfurt, waar de teller inmiddels op 67 duels staat. Het merendeel speelde hij in zijn eerste twee jaar, waarin beslag werd gelegd op de DFB Pokal.