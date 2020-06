Opmerkelijke carrière van vader hield jongste LaLiga-debutant (15) weg bij Barça

Luka Romero maakte woensdagavond zijn debuut voor RCD Mallorca in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Real Madrid. Met 15 jaar en 219 dagen werd de aanvaller, die ‘de Mexicaanse Messi’ wordt genoemd, de jongste speler ooit in LaLiga. Marca schrijft donderdag dat het niet veel had gescheeld, of Romero was op zevenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona terechtgekomen. Een FIFA-regel weerhield de Catalanen ervan om de jeugdinternational van Argentinië op te pikken.

Romero werd geboren in Mexico, waar vader Diego ooit voor Alacranes de Durango speelde. De nu 45-jarige oud-middenvelder speelde in Ecuador voor CD Olmedo en Técnico Universitario, voordat hij met zijn gezin de oversteek naar Spanje maakte. Na voor een aantal clubs in Andalusië te hebben gespeeld, tekende Romero senior in 2011 voor UD Formentera op Ibiza. Daardoor zette zijn zoon de eerste stappen op het voetbalveld bij PE Sant Jordi.

Het talent van Romero viel al vroeg op, want eind 2011 werd hij op zevenjarige leeftijd uitgenodigd voor een aantal proeftrainingen bij Barcelona. De Catalanen raakten gecharmeerd van de in Mexico geboren middenvelder, maar door een FIFA-regel kon hij niet worden toegevoegd aan de jeugdopleiding. De wereldvoetbalbond schrijft namelijk voor dat jeugdspelers op zo’n jonge leeftijd met hun ouders woonachtig moeten zijn in de stad van een club. Romero senior was eind 2011 nog altijd met zijn loopbaan bezig, waardoor het gezin niet in de buurt van Barcelona kon wonen.

In 2015 tekende Romero senior bij Montuïri op Mallorca, waardoor zijn zoon in de jeugdopleiding van RCD Mallorca terechtkwam. Bij de club van het eiland ontwikkelde hij zich stormachtig en vanaf 1 juni traint de aanvaller mee met de A-selectie. Romero maakte vorige week deel uit van de wedstrijdselectie voor het uitduel met Villarreal (1-0 nederlaag), maar trainer Vicente Moreno besloot om de tiener niet in het veld te brengen. Daarna zat hij ook bij de selectie voor het duel met Leganés (1-1) en woensdag tegen Real Madrid (2-0), waarin hij uiteindelijk zijn debuut maakte.

Romero werd weliswaar geboren in Mexico, maar hij speelt voorlopig zijn interlands voor het geboorteland van zijn vader: Argentinië. Doordat hij al praktisch zijn hele leven in Spanje woont, kan hij tevens kiezen voor de Spaanse nationale ploeg. Slechts vier voetballers in de geschiedenis van LaLiga waren jonger dan zestien jaar toen zij hun eerste competitiewedstrijd speelde. Het record stond ruim tachtig jaar (!) op naam van Francisco Bao Rodríguez, beter bekend als Sansón, die 15 jaar en 255 dagen was toen hij in 1939 zijn debuut maakte. Hij nam het record toentertijd weer over van Pedro Irastorza Ayerbe: 15 jaar en 288 dagen in 1934.