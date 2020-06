Champions League-ticket steeds verder weg voor Cillessen en Valencia

Valencia heeft donderdagavond een dure nederlaag in LaLiga geleden. De ploeg van trainer Albert Celades ging onderuit bij degradatiekandidaat Eibar: 1-0. Een eigen doelpunt van Geoffrey Kondogbia in het begin van de wedstrijd gaf de doorslag in Baskenland. Door de nederlaag heeft Valencia nu een achterstand van zeven punten op de vierde plaats, de laagste positie die rechtgeeft op deelname aan de komende editie van de Champions League, van Sevilla.

De intenties van Eibar werden al snel na het beginsignaal duidelijk: het team van José Luis Mendilibar verzond hoge ballen richting het doelgebied van Jasper Cillessen en hoopte dat de bal een keer goed zou vallen. Dat gebeurde ook na iets meer dan een kwartier spelen. Na een corner van Pedro León vanaf rechts werkte Kondogbia de bal ongelukkig in zijn eigen doel en achter de verbouwereerde Cillessen: 1-0.

Valencia nam in het restant van het eerste bedrijf in het Estadio Municipal de Ipurua het heft in handen en zocht de helft van Eibar op. De Basken deden er in verdedigend opzicht aan alles aan om het spel van los Che te ontregelen, maar zetten ondertussen ook Cillessen aan het werk via Fabián Orellana. Een goed schot van de Chileen was een prooi voor de Nederlander. Het team van Celades kreeg zelf kansen via José Luis Gaya en Ferrán Torres, maar zonder resultaat.

In de tweede helft ging het spel over en weer en was het diverse keren aan Cillessen te danken dat Valencia in de wedstrijd bleef. Na een uur spelen haalde de Nederlander een inzet van Cote uit de kruising en acht minuten voor het einde van de reguliere speeltokd vond ook Sergi Enrich de doelman op zijn weg. De bezoekers konden de nederlaag echter niet voorkomen, ondanks zes minuten blessuretijd. Schoten van Alessandro Florenzi en Denis Cheryshev ontbeerden precisie.

Eliaquim Mangala pakte vlak voor tijd zijn tweede gele kaart. Valencia wacht zodoende nog steeds sinds 7 december, toen bij stadsgenoot Levante werd gewonnen, op een uitzege in LaLiga. Valencia is nog wel volop in de race om een toegangsbewijs voor de Europa League. Zondag staat de streekderby bij Villarreal, dat twee punten meer heeft, op het programma: een zege op el Submarino Amarillo zou goed nieuws voor de Europese aspiraties en het zelfvertrouwen zijn.