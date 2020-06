Gruwelijke blunder leidt eerste overwinning van Arsenal in 110 dagen in

Arsenal is er voor het eerst sinds de hervatting van de Premier League in geslaagd om een wedstrijd te winnen. Na twee nederlagen op rij was de ploeg van manager Mikel Arteta donderdagavond met 0-2 te sterk voor Southampton, een zege die ingeleid werd door een behoorlijke blunder van doelman Alex McCarthy. Het betekent voor the Gunners de eerste overwinning sinds 7 maart, toen West Ham United met 1-0 verslagen werd.

De hervatting van de Premier League verliep voor Arsenal nog niet al te gelukkig. Niet alleen gingen de duels met Manchester City (3-0) en Brighton & Hove Albion (2-1) verloren, maar manager Mikel Arteta zag tegelijkertijd Pablo Marí, Granit Xhaka en Bernd Leno uitvallen met blessures. Voor het bezoek aan middenmoter Southampton liet Arteta Alexandre Lacazette op de reservebank ten faveure van Eddie Nketiah, die in de eerste seizoenshelft nog werd verhuurd aan Leeds United. De 21-jarige spits schoot op aangeven van Bukayo Saka al vroeg raak, maar zag deze treffer geannuleerd worden wegens buitenspel.

Arsenal begon sterk in Southampton en zag Pierre-Emerick Aubameyang kort na de afgekeurde treffer van Nketiah de lat raken. Uiteindelijk stond binnen twintig minuten de openingstreffer op het scorebord, al was die voor een groot deel op het conto te schrijven van Southampton-doelman McCarthy. Hij treuzelde te lang na een terugspeelbal van Jan Bednarek, waarna hij de bal tegen Nketiah aan schoot. McCarthy kon de schade daarna niet meer herstellen en zag de jonge spits de openingstreffer aantekenen. Nketiah kreeg in het slot van de tweede helft nog een mogelijkheid om zijn tweede van de avond op het scorebord te brengen, maar hij maaide in kansrijke positie over de bal heen.

In de eerste fase na rust vielen er weinig hoogtepunten te noteren. Arteta bracht met Joe Willock en Sead Kolasinac vers bloed in zijn ploeg, maar zag dat Arsenal verzuimde om door te drukken. Southampton bleef daardoor in de wedstrijd en kreeg met nog een kwartier op de klok een goede mogelijkheid via Nathan Redmond, die de bal in het zijnet schoot. Kort daarna testte Shane Long Emiliano Martínez, maar de vervanger van de geblesseerde Leno wist het doel schoon te houden. Uiteindelijk trok Arsenal de wedstrijd in de slotfase definitief naar zich toe.

Na een dramatische terugspeelbal van Pierre-Emile Højbjerg zag Jack Stephens zich genoodzaakt om de doorgebroken Pierre-Emerick Aubameyang naar het gras te werken. Scheidsrechter Graham Scott stuurde Stephens met een rode kaart van het veld. De daaropvolgende vrije trap van de ingevallen Lacazette werd matig verwerkt door McCarthy, waardoor Willock de rebound tegen de touwen kon werken: 0-2. Door de zege in Southampton kruipt Arsenal, de huidige nummer negen in de Premier League, dichter bij Sheffield United en Tottenham Hotspur op de ranglijst.

Burnley - Watford 1-0

De eerste 45 minuten van het team van Sean Dyche waren veelbelovend, ook al gingen de teams met een doelpuntloze tussenstand de rust in. In het eerste kwartier kozen zowel Burnley als Watford voor een directe speelstijl, al begon de thuisploeg het duel daarna te controleren. Matej Vydra mikte de bal op de paal en de rebound van Jay Rodriguez werd op de doellijn gekeerd. Watford maakte in de tweede helft een veel betere indruk en was dicht bij een goal via een kopbal vam Troy Deeney na een corner, maar Dwight McNeil redde op de doellijn. Luttele minuten later, en tegen de verhouding in, kopte Rodriguez een voorzet van McNeil fraai achter Ben Foster: 1-0. De matchwinner werd negen minuten voor tijd vervangen door Erik Pieters. Burnley neemt steeds verder afstand van de rode streep en mag zelfs stiekem hopen op Europees voetbal; Watford staat één punt boven de degradatiezone.