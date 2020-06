Ronald Koeman gaat Wilfred Genee of Veronica Inside niet weigeren

Ronald Koeman is zelf niet van plan om Wilfred Genee of verslaggevers van het programma Veronica Inside te weigeren bij zijn ontmoetingen met de media rondom de komende interlands van het Nederlands elftal. De bondscoach is, als werknemer van de KNVB, van mening dat iedereen vragen aan hem mag stellen over het Nederlands elftal. “We gaan niemand weigeren”, benadrukt Koeman in een exclusief interview met De Telegraaf. “Als ik een persconferentie geef, mag iedereen vragen stellen en daar geef ik antwoord op.”

De spelers van het Nederlands elftal kondigden een week geleden aan het televisieprogramma te boycotten naar aanleiding van een opmerking van Johan Derksen jegens rapper Akwasi. Koeman geeft aan dat hij in zijn rol als coach ook een klankbord in deze kwestie is geweest voor zijn aanvoerder Virgil van Dijk. “Je bespreekt dan wat de overwegingen zijn om wel of geen actie te ondernemen. Ik heb hem gevraagd: ’Moet je het doen? Want je krijgt hem ook driedubbel terug soms.’ Hij zei: ’Trainer, dit is zo belangrijk!’ Ik antwoordde: ’Als de groep unaniem is, steun ik je. Ga er voor, dan’. Zo is het gegaan.”

Akwasi was een van de sprekers tijdens de antiracismedemonstratie op de Dam in Amsterdam, waar hij zich nogal fel uitliet over Zwarte Piet. Toen tijdens de uitzending van Veronica Inside een foto van een Zwarte Piet (die was komen opdagen bij een demonstratie elders in het land, red.) werd getoond, vroeg Derksen: "Weten we zeker dat dit niet Akwasi is?” Sponsors van Veronica Inside distantieerden zich direct van die uitspraak en de spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen kozen ervoor om het programma vanaf nu te boycotten.

"Over racisme denken we hetzelfde. Ik denk dat de bewustwording door dit alles alleen maar sterker is geworden", doelt Koeman op de voorbije weken. "Ik hoop dat dit er uiteindelijk toe bijdraagt dat we in Nederland wat meer rekening met elkaar gaan houden. Als we met racisme te maken krijgen in een stadion, zal ik er ook achter staan als de spelers van het veld lopen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.” Koeman kan zich vinden in het statement van zijn spelers. "Ik wist dat de groep vanuit het verleden, in een periode dat het wat minder ging met Oranje, moeite had met de manier waarop ze werden benaderd door het programma. Hoe het nu op tv kwam, was voor de groep de druppel.”

Koeman kan weinig met de argumenten tegen het spelen in Qatar op het WK in 2022. "Onzin, jij loopt ook met een polo die in China is gemaakt en waar mensen twee euro per dag krijgen. Je kan die discussies helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar dat er in Qatar nog veel te verbeteren valt, weet iedereen.” Het is overigens nog maar de vraag of Veronica Inside na de zomerstop terugkeert in het huidige format. De themauitzending van afgelopen maandag over racisme zorgde voor de nodige verdeeldheid onder Genee, Derksen en Rene van der Gijp. De laatste twee willen niet meer met de presentator aan een tafel zitten, of in ieder geval niet meer onder dezelfde omstandigheden.