Stijn Wuytens zorgt voor daverende verrassing na transfervrij vertrek bij AZ

Stijn Wuytens vervolgt zijn carrière bij Lommel SK, zo maakt de Belgische club via de officiële kanalen wereldkundig. De dertigjarige verdediger legde onlangs een contractaanbieding van AZ naast zich neer, volgens technisch directeur Max Huiberts om een ‘buitenlands avontuur’ aan te gaan. Nu heeft Wuytens dus enigszins verrassend gekozen voor Lommel SK, dat uitkomt op het tweede niveau van het Belgische voetbal.

Wuytens heeft bij Lommel SK zijn handtekening gezet onder een contract voor maar liefst vijf seizoenen. De ervaren verdediger was in het afgebroken seizoen, waarin AZ als tweede eindigde in de Eredivisie, basisspeler in de formatie van trainer Arne Slot en de Alkmaarders wilden hem dan ook graag binnenboord houden. Wuytens koos er echter voor om een aanbieding van AZ om voor twee jaar bij te tekenen naast zich neer te leggen, om een buitenlands avontuur te kunnen aangaan.

Dat ‘buitenlandse avontuur’ gaat zich nu dus afspelen in zijn thuisland. Wuytens groeide op in de buurt van Lommel en kwam al vroeg in de jeugdopleiding van PSV terecht, nadat hij werd weggehaald bij Racing Genk. Via De Graafschap, Beerschot en Willem II kwam de verdediger in januari 2016 bij AZ terecht. Afgelopen seizoen speelde hij 35 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Lommel SK eindigde het seizoen in de Eerste Klasse B, zoals het tweede niveau van het Belgische voetbal heet, op de zesde plaats, waarmee ternauwernood een play-off om degradatie werd ontlopen. De Belgische club werd onlangs overgenomen door de City Football Group, het voetbalimperium achter Manchester City.