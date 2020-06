Genee: ‘Staan we daar te bekvechten ten overstaan van de redactie’

Er is de afgelopen dagen het nodige te doen rond Veronica Inside. De rol van presentator Wilfred Genee in de speciale racisme-uitzending van afgelopen maandag schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Johan Derksen en René van der Gijp, die al hebben laten weten dat het programma niet verder kan gaan in de huidige vorm. Genee doet in het radioprogramma Veronica Inside zijn kijk op alle gebeurtenissen uit de doeken.

Genee vertelt dat er de afgelopen weken al sprake was van spanning, doordat er discussie bestond over een dagelijkse uitzending van Veronica Inside. Derksen zag dat idee wel zitten, maar Genee en Van der Gijp niet. “Het leidde ertoe dat we eigenlijk al niet meer met elkaar spraken. We gingen de discussies al uit de weg. Uitrollen tot het einde was het. Maar in de media ontstond veel kritiek, die werd steeds luider”, zegt Genee. De zaak escaleerde toen Derksen in het programma rapper Akwasi bij wijze van een grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals besloten Veronica Inside naar aanleiding van die uitspraak te boycotten en verschillende adverteerders haakten af.

“We wilden dat maandag rustig gaan bespreken, maar het was groter dan we dachten. Op vrijdag zei Johan nog in het Algemeen Dagblad dat het een storm in een glas water betrof. Ik dacht: hij heeft de impact niet meegekregen, we moeten naar Grolloo, we moeten elkaar proberen te helpen”, aldus de presentator. Na de nodige twijfels besloten Genee en Van der Gijp naar Derksen in Grolloo te rijden. “Het was best gezellig met René. Wij aangebeld, stond Johan daar, beetje verrast. We zijn gaan zitten. Eerst die ene zaak uitgesproken, over die nieuwe daily. Daarna over wat er speelde. Dat het groter is, dat we een gebaar moeten maken. Een paar donkere spelers uitnodigen. Toen zeiden ze allebei: laten we dat doen. Gullit, Davids... René en ik hebben Gullit gebeld onderweg naar huis.”

“Gullit zei: ‘Je moet je eigen brandje blussen’. Nadat René mij had afgezet ben ik blijven bellen, maar spelers wilden niet. Vervolgens werd ik gebeld door onze directeur Marco Louwerens. Hij vond het een goed idee Akwasi te vragen. Ik Johan gebeld, vond hij prima”, gaat Genee verder. Akwasi lachte hem naar eigen zeggen in eerste instantie uit, maar ging er toch over nadenken. Derksen suggereerde om Houssin Bezzai, bij de KNVB aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie, uit de nodigen. Uiteindelijk besluiten Akwasi en Bezzai het niet te doen, waardoor Natacha Harlequin en Dries Boussatta aanschoven. “Ik heb wel drie keer tegen Dries gezegd: 'Geen ruzie met Johan uitvechten, geen Marokkanen-discussie - er lagen wat dingen uit het verleden - gewoon een rustig gesprek voeren'.”

“Een halfuur voor de uitzending de eindredacteur paniekerig: 'Je moet komen, Johan wil niet aan tafel met deze mensen en stapt op'. Staan we daar te bekvechten ten overstaan van de redactie. Over zijn plek aan tafel, dat hij het niet wist. Ik ging zenuwachtig de uitzending in, ik dacht: dit gaat he-le-maal fout. We konden nu ook niet meer terug. Johan wilde ze nog aan een aparte tafel zetten. Ik zei: ‘Dat kan niet, dat is alsof je mensen á la Amerika achterin de bus zet’”, legt hij uit. Genee stelt dat hij als ‘gespreksleider en als onderdeel van Veronica Inside’ aan tafel zat en dat hij dat misschien meer had moeten benadrukken.

“Ik had wel vooraf tegen Johan gezegd: 'Ik ga je een paar kritische vragen stellen. Het moet wel een reële discussie zijn'. Misschien verwachtte hij niet dat ik redelijk fel was. Maar ik deed dat om de discussie gelijkwaardig te laten zijn”, zegt Genee. Zijn rol schoot bij Van der Gijp en Derksen volledig in het verkeerde keelgat. Eerstgenoemde sprak de afgelopen dagen zelfs van een ‘Joegoslavië-tribunaal’ en ‘NSB-streken’. “Volgens mij gaat het vanaf daar mis. De volgende dag lees ik al dingen. René wilde niet meer aan de lijn komen. In mijn beleving, zij hebben een andere, in mijn beleving hadden we het zo afgesproken.”

“Mensen aan tafel nemen om het onderwerp te behandelen. Ik dacht dat we hiermee de druk van het programma af konden halen: hoezo, wij racisten? Dat wilde ik de wereld uit. Zij zeggen dat zij dit absoluut niet zo beleefd hebben, dat we dit niet zo zouden gaan doen”, vervolgt Genee. Het drietal moest woensdagavond noodgedwongen weer met elkaar om de tafel, omdat een praatshow voor de businessclub van FC Twente al maanden geboekt stond én georganiseerd was door de vriendin van Bas Nijhuis. “Wij doen die presentatie alsof er niets aan de hand was. René was nog wel boos, dat voelde je wel een beetje aan. Maar Johan: gelijk chemie. Heel grappig, echt geweldig. Na afloop hebben we gesproken met zijn vieren, met ook directeur Marco. Dat was heftig. We kwamen er niet uit.” Er is nu besloten om de uitzending van komende maandag te schrappen, terwijl Derksen en Van der Gijp niet van plan lijken om volgend seizoen weer als vanouds plaats te nemen aan de tafel van Veronica Inside.