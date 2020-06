Eredivisie- en KKD-clubs werken druk wedstrijdprogramma af in augustus

De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zullen in september weer van start gaan en ter voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt er onderling uitvoerig geoefend door de Nederlandse clubs. FOX Sports laat weten dat alle clubs gedurende de hele maand augustus oefenwedstrijden tegen elkaar gaan spelen.

Per Eredivisie-club worden tijdens de ‘FOX Sports Eredivisie Comeback’, zoals de zender het zelf omschrijft, minimaal twee wedstrijden live uitgezonden. Van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie worden nog eens tien extra onderlinge oefenduels uitgezonden, waardoor er in de maand augustus bijna elke dag een wedstrijd is te zien op de zender.

“We mogen weer. In die drie woorden zal iedereen die het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-voetbal een warm hart toedraagt zich herkennen. Met de hele maand augustus bijna dagelijks een live wedstrijd is het Nederlandse voetbal direct op volle kracht terug op FOX Sports. We gaan er samen met de clubs en voor alle fans een groot voetbalfeest van maken”, reageert Frank Rutten van FOX Sports.

Ook Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is blij dat er weer gevoetbald gaat worden: “We maken grote stappen. Twee maanden geleden dacht niemand in Nederland aan voetbal. Laat staan dat we al zo snel weer zouden kunnen gaan voetballen. Nu staat er achter pijler 2 van het Deltaplan, het trainen in groepsverband en spelen van (oefen)wedstrijden), al een groen vinkje.”

“Het voetbal is op weg naar het nieuwe normaal. Dat is fijn en goed nieuws voor alle voetballiefhebbers, hulde aan de politiek. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk wel verantwoord terug naar het oude normaal. Dat wil zeggen volle stadions”, stelt hij. Het precieze programma is voorlopig onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden en zal daarom later bekend worden gemaakt.