Thomas Meunier verlaat Paris Saint-Germain en tekent vierjarig contract

Borussia Dortmund is de nieuwe werkgever van Thomas Meunier, zo maken de Duitsers donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Belgische international komt over van Paris Saint-Germain, waar hij over een aflopend contract beschikt. Meunier heeft zich tot medio 2024 aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Meunier werd al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Parijs en onder meer Tottenham Hotspur zou verder in de markt zijn geweest voor de rechtsback. Dortmund lijkt met het aantrekken van de Rode Duivel voor te sorteren op het einde van de samenwerking met Achraf Hakimi. De Marokkaans international werd in de afgelopen twee jaar gehuurd van Real Madrid, maar deze samenwerking komt na dit seizoen ten einde. Dortmund probeert desondanks Hakimi, die ook op links uit de voeten kan, nog wel langer aan boord te houden.

Der große Tag ist da!

Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin.

Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir.

Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD ????@BVB pic.twitter.com/EivUX5ikqT — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

“Meunier is een speler die in de Champions League en bij de nationale ploeg al langere tijd heeft laten zien over veel kwaliteit te beschikken. Hij zal ons met zijn ervaring zeker verder helpen”, vertelt technisch directeur Michael Zorc over de nieuwkomer. “Dortmund speelt exact het voetbal dat ik wil spelen: opwindend, authentiek en natuurlijk. BVB staat bekend om zijn enthousiaste fans en de atmosfeer tijdens de wedstrijd die ik met PSG in het Signal Iduna Park (dit seizoen in de Champions League, red.) speelde heeft mijn beslissing enorm beïnvloed. Ik ben ambitieus en ik wil, net als bij Club Brugge en PSG, graag prijzen winnen met Dortmund”, voegt Meunier zelf toe.

Met zijn vertrek uit het Parc des Princes komt er voor Meunier een einde aan een dienstverband van vier jaar bij PSG. De veertigvoudig international van België werd in de zomer van 2016 voor zes miljoen euro overgenomen van Club Brugge en speelde sindsdien 128 wedstrijden voor les Parisiens. De rechtsback won onder meer drie landstitels en een Coupe de France met PSG. Vanwege zijn op 30 juni aflopende contract en zijn overgang naar Dortmund komt hij niet meer in actie als de Franse grootmacht in augustus zijn Champions League-campagne hervat.