‘Barcelona schakelt na akkoord over Arthur door naar ruildeal met Spurs’

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Barcelona en Juventus Arthur en Miralem Pjanic zullen uitruilen en de Catalanen hebben naar verluidt ook al een volgende deal in gedachten. The Independent weet donderdag namelijk te melden dat Barça wil profiteren van de beroerde verstandhouding tussen Tanguy Ndombélé en Tottenham Hotspur-manager José Mourinho.

De 23-jarige Ndombélé werd vorig jaar zomer voor zestig miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, maar de Fransman is er vooralsnog niet echt in geslaagd om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Onder Mourinho moet hij zelfs doorgaans genoegen nemen met een rol als invaller en de relatie tussen de twee staat volgens eerdere berichten uit Engeland onder flinke druk. Ndombélé zou Mourinho in de afgelopen dagen zelfs hebben toegebeten niet meer onder hem te willen werken, al proberen verschillende medespelers deze breuk nog te repareren.

Barcelona biedt Ndombélé nu mogelijk een uitweg. De zesvoudig international van les Bleus werd vorig jaar ook al in verband gebracht met een overgang naar het Camp Nou en de huidige nummer twee van LaLiga is hem nog niet vergeten. Met Philippe Coutinho en Nélson Semedo heeft Barcelona bovendien twee spelers in de gelederen die de clubleiding van Tottenham wel kunnen bekoren, waardoor een nieuwe ruil tot de mogelijkheden behoort.

Aangezien de Londenaren de zestig miljoen die vorig jaar voor Ndombélé is betaald wel terug willen zien, zal een eventuele deal echter niet zomaar tot stand komen. Barcelona zit op zijn beurt in een soortgelijke situatie, daar het zoveel mogelijk terug wil zien van de 140 miljoen die voor Coutinho is neergelegd. Naast Barcelona hebben overigens ook Paris Saint-Germain en Bayern München interesse getoond in Ndombélé.