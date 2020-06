Burgemeester Eindhoven vreest ‘burgeroorlog’: ‘We hebben geen juichpolitie’

Premier Mark Rutte heeft woensdagavond bevestigd dat er in het nieuwe voetbalseizoen weer beperkt fans welkom zijn in de Nederlandse stadions. Wel moeten supporters op de tribunes en bij het binnenkomen en verlaten van het stadion anderhalve meter afstand tot elkaar houden en is het vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus ook niet toegestaan om te juichen en zingen. Deze maatregelen zullen de clubs in de komende maanden voor een flinke uitdaging stellen, zo meent voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland.

“Dat kan best wel eens lastig worden. Maar gelukkig hebben we nog een paar maanden om alle plannen in detail uit te werken. Laten we hopen dat er straks toch meer mogelijk blijkt”, vertelt hij in gesprek met het ANP. “Clubs zijn verantwoordelijk voor wat er in stadion gebeurt. Maar in de praktijk zijn sommige regels lastig te handhaven als Feyenoord vlak voor tijd op voorsprong komt tegen Ajax.”

“We moeten kijken wat haalbaar is en of het dan nog wel leuk is. Voetbal is emotie en de lol gaat ervan af als je uren van tevoren naar een stadion moet omdat je ook afstand moet bewaren als je in de rij staat”, gaat hij verder. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven ziet zichzelf voor volgend seizoen met dezelfde obstakels geconfronteerd worden als PSV weer in het Philips Stadion gaat spelen. Hij is echter niet van plan om het stadion te laten ontruimen als fans niet voldoen aan de afstandsregels of gaan juichen of spreekkoren aanheffen: “Dat wordt een burgeroorlog”, stelt Jorritsma op NPO Radio 1.

“We hebben geen juichpolitie. Dat is buitengewoon moeilijk. We gaan geen wedstrijd stoppen als de emoties hoog oplopen bij 15.000 tot 20.000 mensen in een afgesloten ruimte.” Jorritsma verwacht halverwege juli meer duidelijkheid te hebben hoe de wedstrijden van PSV er precies uit zullen gaan zien: “Ik vind het een doodeng dilemma. Je zit in een gesloten ruimte”, vervolgt hij. De burgemeester ziet wel wat mogelijkheden, doordat bijvoorbeeld jongeren onder de achttien onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden.

In dat geval kunnen er meer mensen in het stadion, met een speciale jongerentribune als optie. Jorritsma geeft aan met dergelijke opmerkingen te gaan experimenteren, maar houdt ook een slag om de arm: “Als een mogelijke uitbraak van het virus te herleiden is tot het Philips Stadion krijg ik het verwijt van een tweede uitbraak. Een duivels dilemma! We varen in de mist. Wat vandaag normaal gevonden wordt, is morgen weer anders.”