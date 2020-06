Sneijder klapt uit de school over mislukt EK: ‘Ze lagen elkaar niet’

Wesley Sneijder wilde in de aanloop naar het mislukte EK van 2012 uit het Nederlands elftal stappen. De recordinternational van Oranje voelde veel verdeeldheid binnen de groep, maar koos er uiteindelijk voor om toch mee te gaan naar het toernooi in Polen en Oekraïne, zo blijkt uit een voorpublicatie van het boek Sneijder bij NU.nl.

De oud-middenvelder zegt dat de teamgeest van het WK van 2010, toen Oranje de finale haalde, er nooit was. "En ik had al zo'n voorgevoel. In Hoenderloo wilde ik er al uit stappen." Het probleem was volgens Sneijder dat de hiërarchie weg was binnen de selectie van bondscoach Bert van Marwijk. "Concurrentie is goed, maar ongezonde concurrentie niet. Spelers lulden over elkaar. Onderling en tegen de pers. Er werd van alles gelekt."

Sneijder wilde eigenlijk al niet meer mee naar het toernooi. "Mij te ongezellig", aldus de oud-international, die door gesprekken met zijn vrouw Yolanthe Cabau en Oranje-aanvoerder Mark van Bommel toch werd overgehaald. Oranje ging op het EK roemloos ten onder met drie nederlagen in de groepsfase tegen Denemarken (0-1), Duitsland (1-2) en Portugal (2-1). De voormalig spelmaker stelt dat er akkefietjes waren tijdens het EK, onder anderen tussen Klaas-Jan Huntelaar en Van Bommel. "Die gasten lagen elkaar niet, dat wist iedereen wel."

Bovendien was er frictie over de spitspositie, waarin Robin van Persie tegen Denemarken en Duitsland de voorkeur kreeg boven Huntelaar. "Achteraf gezien hadden ze misschien iemand naar huis moeten sturen. Wie precies maakt niet uit. Voor het schokeffect. Maar nu bleven we met twee kampen tegenover elkaar staan. Het kamp-Van Persie en het kamp-Huntelaar. En iedere speler heeft dan zijn eigen aanhang. Huntelaar vond dat hij een kans moest krijgen, Van Persie kreeg de voorkeur van Van Marwijk."