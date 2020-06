Sneijder schold kaartschuld kwijt: ‘Hij stond 30.000 euro bij mij in het krijt’

Wesley Sneijder is tijdens zijn carrière niet altijd zorgvuldig met zijn geld omgesprongen. De oud-middenvelder van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Al-Gharafa en het Nederlands elftal vertelt in een voorpublicatie van zijn boek Sneijder bij De Telegraaf dat hij bijvoorbeeld een enorme 'ereschuld' van Patrick Kluivert kwijtschold.

Sneijder gaf in een voorpublicatie van Voetbal International al aan dat hij op de vele feestavonden duizenden euro's uitgaf. De oud-international vertelt echter dat hij ook begrip kon opbrengen voor de 'problemen' van collega's. Zo moest Kluivert, assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje op het WK van 2014, een flink bedrag betalen aan Sneijder.

Sneijder zeer openhartig: ‘De fles wodka werd mijn grootste vriend’

Wesley Sneijder vertelt uitgebreid over zijn avonturen in het Madrileense nachtleven. Lees artikel

"Tijdens de voorbereiding op het WK 2014 stond Kluivert zo'n 30.000 euro bij mij in het krijt", zegt Sneijder. "Een kaartschuld is ereschuld. Maar het heeft nooit tussen Patrick en mij in gestaan. Die 30.000 euro heb ik hem kwijtgescholden." De recordinternational van Oranje geeft toe dat hij niet alleen door zijn feestgedrag veel geld is verloren.

"Natuurlijk ben ik misbruikt. Of heb ik me laten misbruiken. Of ging het economisch opeens ergens mis", zo omschrijft Sneijder de zakelijke missers in zijn loopbaan. "En zo heb ik op allerlei manieren geld verloren, 10 tot 15 miljoen euro." Nu wil Sneijder zich eerst focussen op een baan als zaakwaarnemer. Ook wil de oud-middenvelder het trainersvak in.

"Ik heb mijn hele leven met spelersmakelaars gewerkt. In die richting wil ik nu zelf ook wat proberen. Maar ik spreek hier wel mijn hoofddoel uit: hoofdtrainer worden van een goede club. En welke club weet ik al: ooit wil ik bij Galatasaray aan de slag. En dat gaat gebeuren ook", aldus Sneijder over een baan bij de Turkse topclub.