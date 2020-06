BILD publiceert details uit XXL-contract Werner en krankzinnige tekenbonus

Timo Werner maakt na dit Bundesliga-seizoen voor een transfersom van 53 miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar Chelsea. Bij zijn nieuwe club gaat de Duits international er financieel enorm op vooruit. BILD meldt donderdag enkele details uit het contract van Werner op Stamford Bridge en daaruit blijkt dat hij bijna twee keer zoveel gaat verdienen als bij Leipzig.

In Engelse media werd geschreven over een jaarsalaris van tien miljoen euro, maar volgens BILD komt Werner voor 15,5 miljoen euro per jaar op de loonlijst te staan. Dat is bijna twee keer zoveel als bij Leipzig, waar hij een jaarsalaris van acht miljoen euro heeft. Daarnaast ontvangt Werner een tekenbonus van elf miljoen . Wanneer hij zijn vijfjarige contract uitzit, verdient hij exclusief bonussen 88,5 miljoen euro bruto.

Leipzig-trainer Julian Nagelsmann neemt het op voor Timo Werner, die dit seizoen niet meer voor de club uitkomt in de Champions League.

“Ik ben ontzettend blij dat ik voor Chelsea mag tekenen”, zegt Werner vorige week in een eerste reactie op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Het maakt me trots dat ik naar deze geweldige club ga. Ik wil RB Leipzig en de supporters bedanken voor vier fantastische jaren. Jullie behouden voor altijd een plekje in mijn hart. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met mijn nieuwe ploeggenoten, een nieuwe trainer en natuurlijk de Chelsea-fans. Samen gaan we een succesvolle toekomst tegemoet.”

Werner is de tweede aankoop van manager Frank Lampard voor het nieuwe seizoen. Eerder maakte Chelsea al de komst van Hakim Ziyech bekend. De Marokkaans international komt voor een bedrag van veertig miljoen euro over van Ajax. Middels bonussen kan die transfersom oplopen naar maximaal 44 miljoen. Naar verluidt aast Chelsea ook op de handtekening van Kai Havertz van Bayer Leverkusen en Leicester City-back Ben Chilwell.