Nakamura vertrekt bij FC Twente en tekent in Jupiler Pro League

FC Twente heeft het huurcontract van Keito Nakamura beëindigd. De negentienjarige buitenspeler was tot medio 2021 gehuurd van Gamba Osaka, maar desondanks gaan beide partijen uit elkaar. De club maakt beken dat de Japanse aanvaller de overstap maakt naar het Belgische Sint-Truiden, dat hem eveneens huurt van Gamba Osaka. Zijn contract in Japan loopt door tot medio 2022.

In de zomer van vorig jaar daalde Nakamura neer in de Grolsch Veste. Hij kwam zeventien keer in actie in de Eredivisie, waarvan dertien keer als basisspeler. Hij was in totaal goed voor vier doelpunten voor de Tukkers. “In overleg met de clubs is besloten mijn contract bij FC Twente te beëindigen”, reageert hij op de clubwebsite. “Hoewel ik maar één seizoen voor FC Twente heb gespeeld, voelde ik me hier elke dag gelukkig en geloofde ik dat ik gestaag groeide als voetballer.”

“Ik ben er trots op dat ik mijn carrière in Europa bij FC Twente kon beginnen. De steun die ik hier gekregen heb waardeer ik erg en FC Twente zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben”, aldus de linksbuiten. “Volgend seizoen speel ik voor Sint-Truiden, de ervaring die ik hier op heb gedaan wil ik daar mee naartoe nemen. Ik wil iedereen bij Twente bedanken en heel veel succes wensen in het nieuwe seizoen.”