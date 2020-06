Het coronavirus zorgt ervoor dat fans voorlopig niet aanwezig kunnen zijn bij wedstrijden. Als alternatief bieden clubs in heel Europa aan om foto's van de supporters op de stoelen te plaatsen zodat men alsnog steun kan betuigen. Bij Leeds United ging het echter mis, aangezien iemand besloot een foto van Osama bin Laden op te sturen.

Supporters van de Engelse club konden foto's van zichzelf opsturen die op de stoeltjes in het stadion worden geplaatst zolang er zonder toeschouwers wordt gespeeld. Iemand besloot echter geen foto van zichzelf, maar van Bin Laden door te sturen. De overleden voormalige leider van terreurgroep Al-Qaeda wordt door de Verenigde Staten verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op 11 september 2001.

De huidige nummer twee van de Championship zou zaterdag tegen Fulham zijn eerste thuiswedstrijd sinds de uitbraak van het virus spelen. "We verzekeren dat er geen aanstootgevende foto's meer op de tribunes zullen staan", laat de club weten. Het is niet de eerste keer dat een ongewenste foto tussen afbeeldingen van fans opduikt in een leeg stadion. Bij rugbyclub Penrith Panthers uit Australië werd bijvoorbeeld een foto van de seriemoordenaar Harold Shipman gespot.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw