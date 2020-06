‘Die uitspraak van Marc Overmars heeft Ajax 36 miljoen euro gekost’

Accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de spelerswaarde van voetballers uit de Eredivisie. Het kantoor kwam tot de conclusie dat de waarde van de spelers in totaal met 290 miljoen euro is gedaald. Wanneer de Eredivisie was hervat en uitgespeeld, was dit bedrag een stuk lager uitgevallen.

“Ze hebben ook gekeken hoe groot de daling was als de competitie was uitgespeeld”, vertelt Christian Willaert bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports. “De daling is dan natuurlijk kleiner omdat spelers meer ritme hebben en zich bijvoorbeeld meer in de kijker spelen. Dan was de daling 190 miljoen euro geweest. Dus voor de clubs uit de Eredivisie kost het niet uitspelen van de competitie honderd miljoen aan verloren transferwaarde.”

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, gaf in maart aan dat de competitie wat hem betreft ‘dood’ was en het seizoen niet meer hervat hoefde te worden. “Voor Ajax geldt dat de club 92 miljoen euro heeft ingeleverd aan transferwaarde. Als de competitie was uitgespeeld, was dat gat 36 miljoen euro minder groot geweest. Eén uitspraak van Overmars in De Telegraaf in maart heeft ze dus 36 miljoen euro gekost. Maar, geen spijt”, reageert Willaert op de woorden van Overmars, die deze week aangaf nog altijd achter zijn woorden te staan.

“Of het allemaal verstandig is geweest, weet ik niet”, zei Overmars ruim tweeënhalve maand later via het clubkanaal van Ajax. “Maar op dat moment sprak ik me uit als speler en als bestuurder voor alle clubs.” Volgens Overmars was iedereen toe aan duidelijkheid. “In veel andere landen wordt er nu gevoetbald puur voor de tv-gelden. Zo zie ik het. Die nood was bij ons niet zo hoog. Hier zijn de bedragen anders.”

Overmars kreeg na zijn uitspraak steun van PSV en AZ, maar niet alle clubs uit de Eredivisie konden zijn uitspraken waarderen. “Ik zou het zo weer doen”, zei hij deze week bij Ajax TV. “Maar misschien had ik even meer geduld moeten tonen, of moeten overleggen. Voor mij was dat het moment dat ik dacht: ik ben het een beetje zat. Iedereen praat erover en niemand doet iets.”