‘Wie dit bedacht heeft, wordt een grotere pispaal dan Johan Derksen’

Premier Mark Rutte maakte woensdagavond tijdens een persconferentie bekend dat vanaf 1 juli weer supporters welkom zijn in de stadions. Spreekkoren zijn echter verboden en fans moeten op anderhalve meter afstand van elkaar plaatsnemen. Sommige supportersverenigingen zien de versoepelingen van de coronamaatregelen als een stap in de goede richting, maar niet overal is de boodschap van Rutte goed ontvangen.

"Het is simpel: als dat toch gaat gebeuren, dan gaat het weer dicht", reageerde Rutte tijdens het persmoment op de vraag hoe hij wil handhaven dat er niet meer wordt gezongen door supporters. "Neem van die grote toeters mee die je kunt indrukken als er een doelpunt wordt gemaakt, en fluister ‘hoera’, maar niets meer”, aldus Rutte. “Waarom is het? Het is allemaal niet leuk, maar we weten inmiddels uit alle onderzoeken dat de kans groot is dat het virus zich verspreidt als je bijvoorbeeld zingt of schreeuwt."

“Dit is een mooie stap. Maar wie die restricties bedacht heeft, wordt een grotere pispaal dan Johan Derksen”, zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging ADO Den Haag, in gesprek met de Volkskrant. Hij vergeljikt het bezoeken van een wedstrijd op deze manier met een kerkgang. "Iedereen houdt zijn mond, iedereen zit stil, niemand zit bij elkaar in de buurt. Voetbal is emotie, dat is meeleven, meebewegen en meeschreeuwen met wat er gebeurt. En wat ga je doen als er toch één iemand zingt? Hoe hard mag je überhaupt praten? Krijg je een geluidsmeter op de stoel naast je?”

“Ik snap dat clubs elke euro kunnen gebruiken, maar De Kuip moet kolken anders is het De Kuip niet meer”, reageert Remco Ravenhorst, voorzitter supportersvereniging FSV De Feijenoorder. “Daarbij is de vraag: wie laat je wanneer toe? Ik verwacht dat we uitkomen op 30.000 seizoenkaarten. Wie mag naar de topwedstrijden? Wie moet genoegen nemen met een potje tegen een middenmoter? Die discussie moet je niet willen. Gezondheid staat voorop, maar het is nog juni, wellicht dat eind augustus de besmettingscijfers nog lager zijn. Dan zal er nog meer druk komen vanuit supporters om in ieder geval alle seizoenkaarthouders toe te laten. Die ambitie zou er moeten zijn.”

De supportersvereniging Ajax voelt zich ‘overvallen, zo laat voorzitter Fabian Nagtzaam weten. Hij vraagt zich af waarom bij vliegtuigen een afschaalmodel wordt gebruikt en bij voetbalwedstrijden een opschaalmodel. “We hebben in Nederland een prachtig zogeheten supporterscollectief dat alle voetbalsupporters vertegenwoordigt en waarmee lumineuze ideeën voor een zo vol mogelijk stadion zijn bedacht, maar dat is niet geraadpleegd door de KNVB”, zegt hij. “Een idee is om in augustus te testen met steeds grotere aantallen publiek tijdens oefenwedstrijden, inclusief testen van tevoren. Pakt dat goed uit: laat dan de volle bezetting toe in september. We willen geen onderscheid maken tussen supporters; het is allemaal of niet.”