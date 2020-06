Sneijder onthult details over breuk: ‘Ik heb alles opgebiecht aan Yolanthe’

Wesley Sneijder vertelt in zijn boek Sneijder veel over zijn privéleven. De oud-middenvelder gaf in een voorpublicatie bij Voetbal International al aan dat feestgedrag en drankgebruik er mede voor hebben gezorgd dat zijn eerste huwelijk met Ramona Streekstra mislukte. In een voorpublicatie bij De Telegraaf onthult Sneijder dat zijn relatie met Yolanthe Cabau van Kasbergen eveneens strandde door het gedrag van de recordinternational van Oranje.

Sneijder geeft aan dat in de zomer van 2017, toen hij tekende bij OGC Nice, alles nog goed zat tussen de twee. "Het leven lachte ons toe. Yolanthe tekende een mooi contract met RTL voor het maken en presenteren van eigen tv-programma's en we konden vanuit Nice makkelijk op en neer naar Amsterdam", aldus Sneijder, die aangeeft dat het koppel elkaar vanaf de transfer van de oud-international naar Al-Gharafa in Qatar in januari 2018 veel te weinig zag.

Sneijder zeer openhartig: ‘De fles wodka werd mijn grootste vriend’

Wesley Sneijder vertelt dat hij zich flink in het Madrileense nachtleven stortte. Lees artikel

"Daar is veel misgegaan. Het huwelijk holde achteruit. Er waren feesten en partijen, wanneer Yolanthe er niet was, met vrienden, foute vrienden, met vrouwen en drank. Het liep allemaal behoorlijk uit de hand. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo. Ik ben uiteindelijk, na heel veel leugens en gedraai, eerlijk geweest en heb alles opgebiecht."

"Ik mis niks bij Yolanthe, er is niks mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht. Lust. En ja, de pijn komt achteraf. Vooral omdat ik die pijn zag bij de vrouw van mijn leven. Ik was mijn droomvrouw en gezin kapot aan het maken", zegt Sneijder, die aangeeft dat de twee nu 'bovenal vrienden' zijn. "Vrienden die ook liefdevolle dingen tegen elkaar zeggen. Dat gevoel verdwijnt niet."