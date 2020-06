Sergio Ramos slaat terug na duidelijke sneer Gerard Piqué en ‘VARdrid’

Real Madrid heroverde woensdagavond de koppositie in LaLiga door een 2-0 overwinning op Real Mallorca. Sergio Ramos bepaalde de eindstand en tekende daarmee voor zijn achtste doelpunt dit seizoen in LaLiga. Na afloop kon de aanvoerder van de Koninklijke het niet laten om Barcelona-verdediger Gerard Piqué terecht te wijzen. Laatstgenoemde zei vorige week vrijdag na het puntenverlies tegen Sevilla (0-0) dat het voor de Catalanen moeilijk zou worden om de titel te grijpen omdat hij het zich niet kon voorstellen dat Real Madrid nog punten zou verspelen gezien de manier waarop het team van Zinédine Zidane van Eibar (3-1) en Valencia (3-0) had gewonnen. Piqué doelde daarmee op de beslissingen van de VAR, die allesbehalve in het nadeel van Real Madrid uitpakten.

Real Madrid boekte zondagavond een zwaarbevochte zege op Real Sociedad dankzij doelpunten van Sergio Ramos, vanaf elf meter, en Karim Benzema. Vinícius Júnior versierde de penalty na licht contact met Diego Llorente en Benzema maakte ogenschijnlijk hands voorafgaand aan de 0-2. Saillant: twee minuten eerder werd de 1-1 van Adnan Januzaj afgekeurd omdat Mikel Merino in buitenspelpositie het zicht van Thibaut Courtois belemmerde. Met name de media in Catalonië zetten de nodige vraagtekens over de manier waarop Real Madrid opnieuw drie punten had gepakt. De kop boven de column van Xavier Ortuño, adjunct-directeur van de Catalaanse sportkrant Sport, was veelzeggend: Así, así, gana el VARdrid, oftewel ‘op deze manier, op deze manier, wint VARdrid’.

“Het wordt lastig voor ons om kampioen te worden. We gaan er alles aan doen. Maar door de dingen die ik de afgelopen weken heb gezien, zou het voor mij een verrassing zijn als Real Madrid punten verspeeld”, zei Piqué tegen Movistar na het duel met Sevilla. Sergio Ramos heeft er zijn eigen kijk op, zo vertelde hij na de overwinning van woensdagavond. “Je hoort weer veel herrie in de media omdat wij nu weer bovenaan staan. Eerder hoorde je er niemand over. Ze praten over de VAR, maar over een geheel seizoen denk ik dat niemand er voordeel van heeft.”

Volgens de 34-jarige verdediger kijkt Real Madrid alleen naar zichzelf. “We besteden er geen aandacht aan”, om vervolgens in te gaan op de reactie van Piqué. “Ik denk niet dat de scheidsrechters vooringenomen beslissingen nemen. Het lijkt wel alsof we de arbitrage moeten bedanken voor het feit dat wij weer bovenaan staan. Mensen moeten zich geen dingen in hun hoofd gaan halen. Ik zou sommige personen willen adviseren om geen onwaarheden of excuses te verzinnen. Sinds de lockdown hebben we allemaal keihard gewerkt. We zijn een team en verdienen te staan waar we nu zijn.”

Real Madrid en Barcelona hebben 68 punten en ondanks dat de Catalanen een beter doelsaldo hebben, gaat de Koninklijke aan kop. In LaLiga is onderling resultaat namelijk doorslaggevend. Doordat de ploeg van Zidane in maart won van het team van Quique Setién (2-0), is Real Madrid in het voordeel. Met nog zeven wedstrijden te gaan hebben de Madrilenen de eerste titel sinds 2017 voor het grijpen. Zondagavond om 22.00 staat de uitwedstrijd tegen Espanyol op het programma. Barcelona, dat dinsdag met 1-0 won van Athletic Club, speelt zaterdag om 17.00 uur tegen Celta de Vigo.