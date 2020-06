Opvallende vertoning VI-trio in Dordrecht start met waarschuwing Genee

Ondanks de ruzie tussen Johan Derksen en René van der Gijp met presentator Wilfred Genee van het programma Veronica Inside, zat het drietal woensdagavond bij elkaar om een uitzending te maken voor de businessclub van FC Twente. Het Algemeen Dagblad mocht meekijken en schrijft dat het er ‘gebroederlijk’ aan toe ging tussen het trio. Tijdens de bijeenkomst woensdagavond in Dordrecht was enige spanning tussen het drietal niet merkbaar.

Hoewel Talpa heeft gemeld dat Veronica Inside in het nieuwe seizoen gewoon te zien zal zijn mét Derksen aan tafel, heeft hij tegenover De Telegraaf zijn twijfels uitgesproken over het al dan niet voortzetten van zijn werkzaamheden. Van der Gijp was stelliger in zijn bewoordingen en zei bij RTL Boulevard dat het nooit meer goedkomt. Daar waar de toekomst van het voetbalpraatprogramma op losse schroeven staat, zat het veelbesproken trio woensdag weer bij elkaar in een studio in Dordrecht. Via een online verbinding waren zij voor een paar honderd supporters van FC Twente live te volgen.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

“Zonder een spier te vertrekken zitten de mannen gebroederlijk bij elkaar in design-stoeltjes. Wilfred Genee opent om acht uur op een niets-aan-de-hand toon”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De krant mag meekijken bij Gerrit Stoker, voorzitter van de Gouden Talenten businessclub van Twente. Het geluid is in eerste instantie niet goed, maar het dagblad meent Genee bij aanvang van de show een waarschuwing uit te horen delen. Het is ten strengste verboden om de privé-uitzending openbaar te maken. “Want dan volgt er een ander gesprek”, aldus Genee.

Gijp zit op kenmerkende wijze onderuitgezakt in zijn stoel en Derksen is voor de gelegenheid zonder stropdas verschenen. Terwijl de twee buiten de studio lijnrecht tegenover Genee staan, zit het drietal ‘broederlijk’ naast elkaar, alsof er niets is gebeurd. “Het trio zou aan de pokertafel niet misstaan”, zo klinkt het. Volgens de krant moeten de leden van de businessclub van Twente zich verbazen over het door ‘professionals opgevoerde stukje sporttheater’.

Het Veronica Inside-trio werd een maand geleden geboekt door de businessclub. “Vanwege corona kunnen we niet bij elkaar komen en daarom doen we dit. We waren tot vanmiddag bang dat het niet door zou gaan. Maar om 12 uur kregen we een belletje dat het allemaal goed zou komen”, aldus Stoker, die zag hoe Genee zonder problemen vragen stelde aan Derksen, die op zijn beurt de pijlen richtte op Twente-directeur Paul van der Kraan: “Nu heeft hij ook Bleuming weggestuurd. Eerst de technisch-directeur Van Leeuwen en nu de hoofd-scout. Bleuming heeft vast tien geschikte spitsen in zijn boekje en die sturen ze dan weg.”