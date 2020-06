‘Mexicaanse Messi’ (15 jaar, 219 dagen) schrijft geschiedenis in LaLiga

Luka Romero mag zich na woensdagavond de jongste voetballer aller tijden in de historie van LaLiga noemen. De aanvaller, 15 jaar en 219 dagen, maakte in de 84e minuut van het duel tussen Real Madrid en Real Mallorca (2-0) zijn opwachting bij de bezoekers als vervanger van Lago Junior. De in Mexico geboren Romero heeft een Argentijnse vader, speelde enkele jeugdinterlands voor Argentinië en heeft ‘de Mexicaanse Messi’ als bijnaam.

Slechts vier voetballers in de geschiedenis van LaLiga waren jonger dan zestien jaar toen zij hun eerste competitiewedstrijd speelde. Het record stond ruim tachtig jaar (!) op naam van Francisco Bao Rodríguez, beter bekend als Sansón, die 15 jaar en 255 dagen was toen hij in 1939 zijn debuut maakte. Hij nam het record toentertijd weer over van Pedro Irastorza Ayerbe: 15 jaar en 288 dagen in 1934.

Óscar Ramón Pellicer kwam in 1984 heel dicht bij het record van Sansón: vanwege een staking mocht hij als jongen van 15 jaar en 289 dagen meedoen op het allerhoogste niveau. Martin Ödegaard kwam in 2014/15 enigszins in de buurt, toen hij 16 jaar en 157 dagen was en zijn eerste minuten voor de hoofdmacht van Real Madrid speelde. Wijlen José Antonio Reyes was 16 jaar en 151 dagen toen hij in 1999/00 zijn competitiedebuut voor Sevilla maakte.

? 15 años y 219 días. ? Debutante más joven de #LaLigaHistory. ? Debutar contra el Real Madrid. ? Superar a Sanson más de 80 años después. ? Romper un récord del año 1939. ????????? Luka Romero ha vivido un sueño (hecho realidad)... #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/6QmrDS7d5Q — LaLiga (@LaLiga) June 24, 2020

Romero, die sinds 1 juni meetraint met de A-selectie van Real Mallorca, was eerder deze maand al dicht bij zijn debuut. De aanvaller maakte vorige week deel uit van de wedstrijdselectie voor het uitduel met Villarreal (1-0 nederlaag), maar trainer Vicente Moreno besloot om de tiener niet in het veld te brengen. Daarna zat hij ook bij de selectie voor het duel met Leganés (1-1) en woensdag tegen Real Madrid (2-0).

Romero, die de Mexicaanse, Argentijnse en Spaanse nationaliteit heeft, is ook nog eens de jongste debutant in de geschiedenis van de top vijf competities van Europa. Harvey Elliott (Liverpool, 16 jaar en 30 dagen), Nuri Sahin (Borussia Dortmund, 16 jaar en 355 dagen), Pietro Pellegri (Genoa, 15 jaar en 280 dagen) en Laurent Paganelli (Saint-Étienne, 15 jaar en 333 dagen) waren allen ouder toen zij hun eerste competitieminuten maakten.