Sergio Ramos oogst bewondering met fraaie vrije trap in zege Real Madrid

Real Madrid heeft woensdagavond een degelijke overwinning in LaLiga geboekt. Het team van trainer Zinédine Zidane was in het Estadio Alfredo Di Stéfano met 2-0 te sterk voor laagvlieger Real Mallorca. De doelpuntenproductie werd evenredig over beide helften verdeeld: Vinicius Junior opende op fraaie wijze de score, waarna Sergio Ramos in de tweede helft uit een schitterende vrije trap de eindstand bepaalde. Door de zege heeft Real Madrid weer evenveel punten als regerend landskampioen Barcelona, mét een beter onderling resultaat.

In de openingsfase ging de wedstrijd op en neer, met kansen voor beide teams. Manolo Reina moest al snel in actie komen op pogingen van Karim Benzema en Gareth Bale en zag enkele minuten later hoe ook Thibaut Courtois tot het uiterste moest gaan. De Belg kon nog net zijn vingertoppen zetten tegen een indraaiende inzet van Iddrisu Baba richting de linkerhoek. Een belangrijke redding, daar Real Madrid na negentien minuten toesloeg. Na een bekeken passje van Luka Modric in het strafschopgebied werkte Vinicius de bal kunstig en hoog in het doel. De VAR beoordeelde nog of Daniel Carvajal in de opbouw naar het doelpunt een overtreding maakte, maar de treffer werd uiteindelijk goedgekeurd: 1-0.

De lat stond enkele minuten later een tweede doelpunt in de weg: na een spectaculaire pass van Benzema eindigde de inzet van Vinicius dit keer op het aluminium. Hoewel Real Madrid op papier met vier aanvallers speelde, resulteerde niet in een groot overwicht voor het team van Zidane. Real Mallorca bleef bij tijd en wijle gevaarlijk ogen, al leidde dat niet tot hachelijke situaties rondom het Madrileense doelgebied. Een schitterende treffer van Ramos, elf minuten na rust, maakte een einde aan de illusies van Mallorca. Na een handsbal van Antonio Raillo schoot de captain de bal uit een vrije trap prachtig in de bovenhoek: 2-0.

In het restant van de wedstrijd gaf Mallorca de moed niet op, maar Courtois was vastberaden om de nul te houden en hield Ante Budimir en Takefusa Kubo van het scoren af. Enkele minuten voor tijd vond een historisch moment in de geschiedenis van LaLiga plaats. Luka Romero, 15 jaar en 219 dagen, viel in voor Lago Junior en werd de jongste voetballer ooit in de geschiedenis van de Spaanse competitie.

Barcelona speelt zaterdagmiddag om 17.00 uur bij Celta de Vigo, dat zeven punten boven de degradatiestreep staat. Real Madrid speelt zondagavond om 22.00 uur een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Espanyol. Het onderling resultaat gaat in Spanje boven het doelsaldo en dat onderling resultaat is in het voordeel van de ploeg van Zinedine Zidane: de onderlinge ontmoeting in het Camp Nou eindigde in 0-0 en op 1 maart zegevierde de Koninklijke met 2-0 over de Catalanen in het Santiago Bernabéu.