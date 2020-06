Hateboer, Gosens en De Roon drukken stempel op Italiaanse titelrace

Atalanta heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg uit Bergamo leek na een curieus eigen doelpunt van Oranje-international Marten de Roon op weg naar een nederlaag tegen Lazio, maar vocht zich knap terug van een 0-2 achterstand en won uiteindelijk met 3-2. Het werd voor Lazio de eerste nederlaag in de Serie A sinds 21 wedstrijden. Stadsgenoot AS Roma maakte met dank aan twee prachtige volleys van Edin Dzeko een comeback tegen Sampdoria (2-1).

Atalanta - Lazio 3-2

Het team van Gian Piero Gasperini kende een desastreus begin van de eerste helft. Na vijf minuten werkte Maarten de Roon de bal al achter zijn eigen doelman, toen hij na een snelle counter van Lazio de pass van Manuel Lazzari wilde onderscheppen: 0-1. Zes minuten later eindigde een krachtig en effectvol schot van Sergej Milinkovic-Savic vanaf twintig meter onhoudbaar tegen de touwen: 0-2. Atalanta kreeg kansen op een aansluitingsgoal en kreeg enkele minuten voor rust de verdiende 1-2. Na een voorzet van Hans Hateboer vanaf rechts kopte Robin Gosens de bal diagonaal in de rechterhoek. Het was voor Gosens alweer zijn achtste Serie A-goal van het seizoen en voor Hateboer zijn vierde assist in de competitie.

In de tweede helft had Atalanta wederom veel balbezit en stapelden de hoekschoppen zich elkaar op. Het was uiteindelijk Ruslan Malinovskyi die de wondergoal van Milinkovic-Savic na dik een uur spelen deed vergeten. Het kiezelharde schot van de middenvelder in de dak van het doel was onhoudbaar voor Tomas Strakosha: 2-2. Tien minuten voor tijd kopte José Luis Palamino de bal na een corner van Josip Ilicic bij de tweede paal binnen: 3-2. Djavan Anderson kwam bij Lazio niet binnen de lijnen; Bobby Adekanye was geblesseerd.

AS Roma - Sampdoria 2-0

Bij AS Roma zat Justin Kluivert negentig minuten op de bank; trainer Paulo Fonseca gaf op de flanken de voorkeur aan Henrik Mkhitaryan en Carles Pérez. De Romeinen begonnen in het lege Stadio Olimpico sterk en kregen direct goede kansen, maar zowel Edin Dzeko en de solerende Javier Pastore stuitten op doelman Emil Audero van Sampdoria. In de elfde minuut was het aan de andere kant plotseling raak. Roma-middenvelder Amadou Diawara verstuurde een hele zwakke terugspeel naar zijn doelman, waarna Manolo Gabbiadini onderschepte en koelbloedig afrondde: 0-1. AS Roma behield het initiatief en dacht na een half uur prachtig op gelijke hoogte te komen, toen Jordan Veretout vanaf de rand van de zestien heerlijk de kruising vond. Daaraan voorafgaand was echter een handsbal gegaan, waardoor de treffer door de VAR werd afgekeurd.

Vlak voor rust kwam de thuisploeg goed weg, op het moment dat voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby gevaarlijk opdook voor het doel. Roma-doelman Antonio Mirante, de vervanger van de geblesseerde eerste keus Pau Lopez, kon met een fraaie redding een doelpunt voorkomen. Ook in de tweede helft bleef het stroef lopen bij AS Roma, maar in de 65ste minuut wisten de hoofdstedelingen wél gelijk te maken. Lorenzo Pellegrini verstuurde vanaf het middenveld een hoge pass naar spits Edin Dzeko, die de bal met links ineens prachtig in het dak van het doel volleerde: 1-1. De 34-jarige Bosniër pakte de absolute hoofdrol door vlak voor tijd nogmaals te scoren. Ditmaal kreeg Dzeko een hoge pass van Bryan Cristante, die hij nu met rechts ineens uit de lucht pakte en in de verre hoek zag belanden: 2-1.