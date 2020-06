Scout van FC Twente doet ontluisterend verhaal: ‘Als een mes in mijn rug’

Evert Bleuming werd dinsdag als donderslag bij heldere hemel op straat gezet door FC Twente. De hoofdscout, die samen met zeventien andere medewerkers is ontslagen door de Eredivisionist, doet tegenover het Algemeen Dagblad zijn ontluisterende verhaal over de gang van zaken. "Het doet pijn en het voelt als een mes in mijn rug", zegt Bleuming, die benadrukt niemand te willen beschadigen.

Bleuming, die vanwege nierproblemen slechts enkele uren per dag kan werken, kreeg twee weken geleden van algemeen directeur Paul van der Kraan te horen dat hij samen met de nieuwe technisch directeur Jan Streuer de selectie voor komend seizoen mocht samenstellen. "Van der Kraan zei dat hij blij was dat Jan en ik samen de selectie zouden gaan invullen", aldus Bleuming. "Daarna vertrok hij weer en hebben Jan en ik twee uur lang de lijstjes met spelers doorgenomen."

Een week na die meeting werd Ron Jans aangesteld als trainer van FC Twente. "Als Jan en Ron het niet in me hadden zien zitten en met een andere scout hadden willen werken, was dat heel jammer geweest, maar had ik het wel kunnen accepteren. Dat is alleen niet aan de orde", stelt Bleuming, die afgelopen dinsdagmiddag opnieuw met Jans en Streuer om tafel ging om te spreken over nieuwe spelers. Jans vraagt Bleuming zelfs om komend seizoen de wedstrijdanalyses te maken, hetgeen laatstgenoemde graag wil doen en toezegt.

Dinsdag rond 16.00 uur nam Bleuming afscheid van Jans, een half uur later moest hij zich bij de directie melden in stadion de Grolsch Veste. "Daar werden we ingelicht over de reorganisatie. Om kwart voor vijf kreeg ik de mededeling dat ik was ontslagen en om tien voor vijf stond ik buiten", zegt Bleuming, die verbijsterd achterblijft over de gang van zaken. "Deze zag ik niet aankomen.”

Bleuming gelooft niet dat Jans en Steuer wisten van de plannen van de directie van FC Twente om hem te ontslaan. „Hebben Jans en Streuer het geweten? Die vraag heb ik me gesteld, maar het antwoord is vrijwel zeker: nee. Als het wel zo is, dan is het slecht. Dan ben ik leeggezogen met informatie en daarna aan de kant gezet, maar zo schat ik ze totaal niet in. Ze komen allebei heel eerlijk en betrouwbaar over. Ik kreeg ook appjes van ze waaruit dat blijkt."

"Het lastigste vind ik dat ik eerst complimenten kreeg en tien dagen later te horen krijg, dat ik door corona op straat sta”, vervolgt hij. "Om bedrijfseconomische redenen dus. Maar hoe wil je gaan scouten zonder scouts? Ik was enige die over was. Je hebt een selectie nodig voor volgend seizoen. En echt, ik wil niemand beschadigen, ik ben ook niet zielig, maar dit is allemaal wel heel wrang.” FC Twente wenst niet op de zaak te reageren.