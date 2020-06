Laatste uitzending van Veronica Inside dit seizoen lijkt van de baan

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet van plan om maandag nog aan te schuiven bij Veronica Inside. Derksen heeft productiemaatschappij Talpa verzocht om de laatste uitzending van dit seizoen te schrappen, zo laat de analist van de talkshow weten aan RTL Boulevard. "Ik heb nog geen antwoord gehad", aldus Derksen. Als de uitzending doorgaat, dan zijn Wesley Sneijder en Kees Jansma komende maandag te gast in het praatprogramma.

Derksen wacht het antwoord van zijn werkgever af. "Ik weet niet hoe moeilijk dat is (om een uitzending te schrappen, red.)", aldus de flamboyante oud-voetballer, die hevig in opspraak kwam na zijn grap over rapper Akwasi. "Normaal zit je met reclameblokken, maar die hebben we nu niet. Dus wat dat betreft zou het kunnen. René en ik willen het even laten bezinken, maar we hebben er vooralsnog geen zin in om aanwezig te zijn." Volgens de planning is maandag de laatste aflevering van het seizoen 2019/20, om in september terug te keren met de nieuwe jaargang.

Maandag is Sneijder volgens planning te gast in het programma, om samen met Jansma, de auteur, te praten over zijn biografie Sneijder. De oud-middenvelder ging er vrijdagmiddag nog vanuit dat het programma 'gewoon' doorgaat. “Ik wil het vuurwerk tussen de mannen wel van dichtbij meemaken”, zei Sneijder, die niet gedacht heeft aan een boycot, in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb natuurlijk ook alles meegekregen rondom het programma. Ik heb het er ook met wat mensen over gehad. Maar ik denk dat het juist wel krachtig is als je nu je stem laat horen."

Er zijn de afgelopen dagen veel vraagtekens rond het voortbestaan van Veronica Inside. Derksen en Van der Gijp haalden flink uit naar presentator Wilfred Genee, omdat ze zich tijdens de uitzending van afgelopen maandag in de steek gelaten voelden. Het Algemeen Dagblad meldde woensdagmiddag dat het drietal vanavond echter alweer met elkaar aan tafel zullen zitten, om een uitzending te maken voor de businessclub van FC Twente.