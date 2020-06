Jan Vertonghen verrast door uitspraken Marc Overmars: ‘Ik schrik ervan’

Jan Vertonghen is geschrokken van de 'expliciete' manier waarop Marc Overmars zich dinsdag over hem uitsprak. De verdediger van Tottenham Hotspur, die na dit seizoen waarschijnlijk transfervrij gaat vertrekken, wist al dat Ajax hem geen contractvoorstel zou doen, maar werd desondanks verrast door de uitlatingen van de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers.

Overmars legde bij Ajax TV uit dat Vertonghen niet in beeld is, omdat de 33-jarige Belg niet meer als linksback wenst te spelen, en Ajax voor het centrum voldoende opties heeft. "Dat is geen ontgoocheling, want dat was al lang duidelijk", zegt Vertonghen tegenover Sporza. "Alleen komt het nu pas in de media. Ik schrik er wel van dat het zo expliciet wordt gezegd."

Vertonghen werd op jonge leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax en groeide tussen 2007 en 2012 uit tot een van de sterspelers van de club. "Ajax zal altijd bijzonder zijn voor mij, maar eigenlijk was het op geen enkel moment aan de orde. Ik had zelf al gezegd dat ik niet wilde concurreren met mijn goede vriend Daley Blind. Hij doet het daar supergoed", legt Vertonghen uit. Acht jaar geleden vertrok de Belgisch recordinternational naar Tottenham, de club die hij vermoedelijk in augustus gaat verlaten.

Italiaanse en Spaanse media linken Vertonghen aan onder meer Napoli, Internazionale en Real Betis, maar de centrumverdediger wil weinig kwijt over zijn toekomst. "Ik kan nu weinig zeggen, maar er beweegt genoeg. Alleen wachten de meeste ploegen af tot de huidige competities uitgespeeld zijn en ze zeker zijn van hun tv-geld. De transfer van Timo Werner van RB Leipzig naar Chelsea bewijst alvast dat er nog geld genoeg omgaat in de markt. Zodra de bal aan het rollen gaat, komt het wel goed."