Van Persie heeft na zeven jaar eindelijk opvolger bij Manchester United

Manchester United heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting Champions League-voetbal. De nummer vijf van de Premier League maakte in eigen stadion geen fout tegen concurrent Sheffield United: 3-0. Anthony Martial nam alle treffers voor zijn rekening en produceerde de eerste hattrick voor Manchester United in de Premier League sinds Robin van Persie in de kampioenswedstrijd tegen Aston Villa van april 2013. Omdat Wolverhampton Wanderers tegelijkertijd won van Bournemouth (1-0), staan de twee ploegen op gelijke hoogte en gaat de strijd om de vijfde plek voorlopig tussen hen.

Manchester United - Sheffield United 3-0

Opvallend aan de opstelling van Manchester United was de basiplaats voor Paul Pogba. De middenvelder sukkelde maandenlang met blessures en stond voor het eerst sinds 30 september weer op het veld vanaf de aftrap. Manchester United leidde bij rust met 2-0 dankzij twee treffers van Martial, en Sheffield United mocht zich gelukkig prijzen met die tussenstand. Het was in de zevende minuut voor het eerst raak voor Martial. Rashford nam de bal in het strafschopgebied mee tussen drie bewakers en bediende de Fransman, die van dichtbij kon afronden.

Na elf minuten vergat Rashford er 2-0 van te maken, toen hij zijn voet niet goed tegen de bal kreeg bij een kans voor open doel, maar op slag van rust zorgde Martial voor de 2-0. Opnieuw kwam de assist van de rechterflank; ditmaal was Aaron Wan-Bissaka de verantwoordelijke. Na de pauze bleef Manchester United aanzetten. Zestien minuten voor tijd werd Martial door een splijtende pass van Rashford in staat gesteld om zijn hattrick te completeren met een knappe stift over doelman Simon Moore. Bij Sheffield United deed Richairo Zivkovic mee vanaf minuut 64 en bleef keeper Michael Verrips op de bank.

Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 1-0

In de eerste helft hadden de teams van Nuno Espirito Santo en Eddie Howe moeite om voor groot gevaar te zorgen. De thuisploeg kwam maar traag op gang, terwijl Bournemouth in het begin een veelbelovende indruk maakte maar daarna toch niet doorzette. Niet voor het eerst dit seizoen gaf de wisselwerking tussen Adama Traoré en Raúl Jiménez de doorslag. Na een uur spelen kopte de Mexicaan de bal achter Aaron Ramsdale: 1-0. Daar had Bournemouth, dat sowieso in aanvallend opzicht onmachtig was, niet van terug. Nathan Aké speelde negentig minuten; Arnaut Danjuma viel na dik een uur spelen in. Wolverhampton Wanderers houdt gelijke tred met Manchester United, dat ook 49 punten heeft, en speelt komende zaterdag een uitwedstrijd tegen laagvlieger Aston Villa.

Norwich City - Everton 0-1

Norwich City en Everton deden in de eerste helft op het bloedhete Carrow Road nauwelijks voor elkaar onder. Aan de kant van de thuisploeg, die stijf onderaan staat en dringend punten nodig heeft, was Onel Hernandez op de linkerflank het meest gevaarlijk. Everton, dat zelf in de eerste 45 minuten geen grote kansen afdwong, mocht een knal van Hernandez na zeventien minuten via Séamus Coleman naast ging. Tien minuten na rust greep Everton de leiding, toen Moise Keane uit een hoekschop van Lucas Digne knap raak kopte: 1-0. Even later had Dominic Calvert-Lewin het duel in het slot moeten gooien, maar de aanvaller van Everton kopte van dichtbij over. Toch trokken the Toffees de overwinning vrij eenvoudig over de streep, want Norwich werd niet meer gevaarlijk.

Newcastle United - Aston Villa 1-1

Aston Villa kwam, met Anwar El Ghazi in de basis, sterk uit de startblokken op St. James Park. Spits Trezeguet mikte na zes minuten echter rakelings over, terwijl Mbwana Samatta op aangeven van El Ghazi net naast de verre paal kopte. Newcastle United groeide vanaf dat moment beter in de wedstrijd en leek spits Joelinton na een ruim half uur vrij voor de keeper te zetten, maar dat werd op het laatste moment voorkomen door verdediger Tyron Mings. Na rust was diezelfde Mings belangrijk door een gevaarlijke poging van Miguel Almirón te blokken, maar hij kon niet voorkomen hoe Dwight Gayle in de 68ste minuut alsnog scoorde. De aanvaller werd prachtig vrij gezet door een harde pass van Andy Carroll en maakte het binnen de zestien rustig af: 1-0. Aston Villa ging op zoek naar de gelijkmaker en vond die zeven minuten voor tijd via Ahmed Elmohamady, die bij een hoekschop bij de eerste paal opdook en fraai raak kopte: 1-1. In blessuretijd had Kortney Hause de winnende kunnen maken, maar de kopbal van de verdediger van Aston Villa ging net naast.