BILD maakt plan Bayern bekend: alleen overname bij winst van treble

Ivan Perisic wordt dit seizoen door Bayern München gehuurd van Internazionale en de Duitse topclub heeft een optie tot koop in de huurovereenkomst met i Nerazzurri. BILD schat de kans echter klein dat der Rekordmeister twintig miljoen euro naar Milaan gaat overmaken voor de Kroatische aanvaller. Alleen de eventuele winst van de treble zou daar naar verluidt verandering in kunnen brengen, al slaagde de club daar in het 120-jarige bestaan slechts één keer in.

Met Philippe Coutinho en Perisic bevat de selectie van Bayern momenteel twee huurlingen, die formeel tot 30 juni op de loonlijst staan. Door de coronacrisis zal het restant van de knockout-fase van de Champions League in augustus in Lissabon worden afgewerkt. De Duitse topclub wil Coutinho en Perisic dan ook graag nog twee maanden langer huren, al is niet duidelijk of men dan ook het volledige salaris moet uitkeren.

BILD stelt dat Bayern de optie tot koop van Coutinho sowieso niet gaat lichten, onder wat voor omstandigheden dan ook De kersverse landskampioen moet namelijk dan liefst 120 miljoen euro aan Barcelona betalen, plus een akkoord met een van de best betaalde voetballers ter wereld bereiken. Ook een definitieve overname van Perisic is op dit moment niet aan de orde. Afgezien van de hoogte van de transferclausule staat de Kroaat voor vier miljoen euro per jaar op de Milanese loonlijst.

Bayern schuift de beslissing over het wel of niet aantrekken van Perisic, eventueel tegen een lager bedrag, door naar het einde van de zomer, zo klinkt het. In Beieren verwacht dat de financiële gevolgen van de coronacrisis pas komend seizoen écht duidelijk zullen worden en de winst van de DFB Pokal en de Champions League zouden een welkome opsteker zijn. Een zege op het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, begin volgende maand, betekent extra inkomsten van ongeveer 4,5 miljoen euro voor Bayern.

Het bereiken van de Champions League-finale betekent vijftien miljoen euro extra aan inkomsten en de winst van het toernooi nog eens vier miljoen euro extra. Onder dergelijke omstandigheden zou Bayern het zich wél kunnen veroorloven om Perisic aan te trekken, al zal Inter in dat geval nog steeds de hoofdprijs willen. De 31-jarige aanvaller schommelt bij Bayern tussen bank en basis: 29 duels in alle competities, waarvan 15 als basiskracht. Daarin was de ex-speler van Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg goed voor zes goals en zes assists.