Jan Boskamp vreest voor einde van talkshow Veronica Inside

Jan Boskamp vreest voor het einde van Veronica Inside. Volgens de analist, die met regelmaat aanschuift in het praatprogramma, is de ruzie tussen vaste gezichten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp 'niet gespeeld'. Genee wekte met zijn opstelling in de veelbesproken uitzending van maandagavond grote ergernis bij Derksen en Van der Gijp.

In gesprek met Het Laatste Nieuws spreekt Boskamp van een 'ontploffing' na de uitzending van maandag, die in het teken stond van racisme. Zelf was de oud-voetballer niet aanwezig in de studio. Genee stelde zich in de uitzending kritisch op tegenover Derksen, die rapper Akwasi een week geleden bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. In de ogen van Van der Gijp zette hij Derksen voor 'het Joegoslaviëtribunaal'. Derksen twijfelde openlijk over zijn toekomst bij het programma, maar productiemaatschappij Talpa kwam dinsdag met het bericht dat de analist ‘gewoon’ zou doorgaan.

"Ik vrees dat het over is", reageert Boskamp. "Dit is niet gespeeld, hoor. Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, want meestal zit ik er middenin, maar dit is ongezien. Die drie zijn niet de beste vrienden, maar ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ik denk niet dat ze nog samen op vakantie zullen gaan." Boskamp vreest dat er te veel is gebeurd om nog met elkaar door te gaan. "Maandag is normaal gesproken hun laatste show van het seizoen, maar er is mij nog niets gevraagd naar volgend jaar toe. Met de coronatoestanden zat ik er de laatste tijd minder."

Ondanks de ruzie zit het trio woensdagavond wel weer samen aan een tafel: ze waren maanden geleden al geboekt voor een online talkshow van de businessclub van FC Twente. Boskamp zou het zonde vinden als de talkshow op tv verdwijnt. "De kracht van het programma is dat niets wordt voorbereid. Alles kan en alles mag, dat maakt het heel erg spontaan. En natuurlijk worden er eens mensen op hun pik getrapt, dat hoort erbij. Dat is humor, dat is dollen. Ik ben vaak genoeg het slachtoffer en dan zit je daar voor Jan Lul. Als iedereen vanaf nu op z’n hoede moet zijn, dan verliest het programma z'n charme."