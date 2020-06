‘Manchester City en Juventus cirkelen rond in Keuken Kampioen Divisie’

Na Anthony Musaba heeft opnieuw een talent van NEC zich in de kijker gespeeld bij grote clubs uit het buitenland. Volgens Voetbal International wordt de twintigjarige Ole Romeny begeerd door clubs uit Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. Vanuit Nederland toonden sc Heerenveen en Willem II onlangs al serieuze interesse in de aanvaller.

Romeny is afkomstig uit de jeugdopleiding van NEC en debuteerde in januari 2018 in het eerste elftal, in de uitwedstrijd tegen Almere City (3-2 nederlaag). Het werd geen gelukkig debuut, want behalve de nederlaag incasseerde Romeny ook een rode kaart: in de blessuretijd werd hij weggestuurd door Kevin Blom, waardoor de destijds zeventienjarige spits de jongste debutant ooit werd die een rode kaart kreeg in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens Voetbal International wordt Romeny vanuit Engeland gevolgd door Manchester City, Norwich City, Leeds United en Brentford. De interesse uit Italië is afkomstig van Juventus en Bologna, terwijl Fortuna Düsseldorf (Duitsland) en Real Sociedad (Spanje) eveneens belangstelling hebben. Over de belangstelling van Heerenveen werd in september nog geschreven door De Gelderlander, terwijl de interesse van Willem II nog niet bekend was. Heerenveen zou destijds een bod hebben uitgebracht op de jongeling, dat door de directie van NEC werd geweigerd.

Romeny heeft een contract tot medio 2022 in Nijmegen en dus hoeft NEC niet mee te werken aan een vertrek. Anderzijds is het voor de jeugdexponent een fraaie kans op een stap hogerop; met NEC zou hij volgend seizoen opnieuw uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen was hij in 27 duels goed voor 8 doelpunten en 2 assists. NEC staat verder op het punt om Musaba kwijt te raken aan AS Monaco, al is de transfer van de negentienjarige buitenspeler nog niet officieel afgerond.