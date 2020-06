Rutte dreigt: ‘Als dat toch gaat gebeuren, dan gaat het weer dicht’

Vanaf 1 september is publiek weer welkom in de voetbalstadions, mits de anderhalve meter afstand tussen personen in acht wordt genomen. Dat is niet de enige restrictie, want premier Mark Rutte bevestigt woensdagavond op de persconferentie van het kabinet dat het niet is toegestaan om te zingen op de tribunes. Mocht dat toch gebeuren, dan is het volgens Rutte onvermijdelijk dat de stadions de deuren weer moeten sluiten.

"Het is simpel: als dat toch gaat gebeuren, dan gaat het weer dicht", reageert Rutte op de vraag hoe hij wil handhaven dat er niet meer wordt gezongen door supporters. "Neem van die grote toeters mee die je kunt indrukken als er een doelpunt wordt gemaakt, en fluister ‘hoera’, maar niets meer. Waarom is het? Het is allemaal niet leuk, maar we weten inmiddels uit alle onderzoeken dat de kans groot is dat het virus zich verspreidt als je bijvoorbeeld zingt of schreeuwt."

"Er zijn allerlei mensen die zeggen dat het risico buiten niet zo groot is, maar het voetbalstadion in Bergamo was een van de grootste virushaarden in de wereld. Dat is een superspread event geweest en dat was ook in de open lucht", doelt Rutte op de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia (4-1) op 19 februari. Overigens vond die wedstrijd niet plaats in Bergamo, maar in het San Siro in Milaan. Het stadion van Atalanta voldeed immers niet aan de normen van de UEFA. De verplaatsing zorgde ervoor dat veel supporters naar Milaan moesten reizen om het duel bij te wonen; er zaten uiteindelijk 40.000 fans op de tribune.

De KNVB hoopt het nieuwe seizoen in de Eredivisie van start te laten gaan in de tweede week van september, daar aan het begin van de maand nog Nations League-duels op het programma staan. Volgens de speelkalender die nu bij de clubs op tafel ligt, begint het seizoen op zaterdag 12 september en duurt de eerste seizoenshelft tot woensdag 23 december. Na een korte winterstop zou het seizoen op zaterdag 9 januari dan hervat worden en eindigt het seizoen op zondag 16 mei.