‘Astronomische vraagprijs voor Sancho laat slechts één kandidaat over’

Borussia Dortmund heeft de prijs bepaald waarvoor Jadon Sancho de club mag verlaten, zo meldt BILD woensdag. Volgens de krant neemt BVB genoegen met een transfersom van 130 miljoen euro. De torenhoge vraagprijs heeft tot gevolg dat er momenteel slechts één club nog in de markt is voor Sancho: enkel Manchester United is bereid om in deze tijden nog een dergelijk bedrag neer te tellen, beweert de krant op basis van bronnen uit Engeland.

Manchester United zou echter pas overgaan tot zo'n transfer indien de club zich plaatst voor de Champions League. The Red Devils staan momenteel op de vijfde plek, een positie die voldoende zou zijn indien Manchester City uitgesloten blijft van Europees voetbal. Qua puntenaantal staat Manchester United echter op gelijke hoogte met nummer zes Wolverhampton Wanderers, terwijl het ook de hete adem van Tottenham Hotspur en Sheffield United in de nek voelt. Woensdagavond kan Manchester United tegen Sheffield United een nieuwe stap zetten richting Champions League-voetbal.

Intern zou Borussia Dortmund echter steeds meer fiducie hebben in een langer verblijf van Sancho. De club is bereid om de twintigjarige rechtsbuiten een aanzienlijke salarisverhoging aan te bieden om hem in het Signal Iduna Park te houden. Hij behoort met een jaarsalaris van zes miljoen euro al tot de grootverdieners bij Borussia Dortmund, maar dat jaarloon zou kunnen stijgen naar tien miljoen euro als hij langer blijft. Met een hoger salaris zou een nieuw contract gepaard gaan en waarschijnlijk ook een verlenging, daar hij nu nog maar voor twee jaar vastligt.

Sancho, als jeugdspeler actief voor Watford en Manchester City, zou Borussia Dortmund bij een transfersom van 130 miljoen euro een gigantische winst opleveren. In 2017 stapte hij voor circa acht miljoen euro over van Manchester City naar Dortmund. The Sun noemt ook Real Madrid als potentiële nieuwe werkgever voor de elfvoudig international van Engeland, maar door BILD wordt enkel Manchester United genoemd als optie in het buitenland. De aanvaller, dit seizoen goed voor 17 doelpunten en evenveel assists in 31 Bundesliga-duels, heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst en de boulevardkrant verwacht niet dat dat voor augustus gaat gebeuren.