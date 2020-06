Darije Kalezic maakt na grote reizen rentree als trainer in Nederland

MVV Maastricht heeft een nieuwe trainer gevonden. Darije Kalezic is aangesteld als opvolger van Fuat Usta, wiens eenjarige contract niet werd verlengd. MVV bevestigt de komst van Kalezic via de officiële clubkanalen en maakt bekend dat de vijftigjarige oefenmeester een contract voor twee seizoenen tekent. De aanstelling komt niet uit de lucht vallen, want beide partijen waren al enige tijd met elkaar in gesprek.

Kalezic maakt daarmee zijn terugkeer in het Nederlandse voetbal. De Bosniër was tussen 2006 en 2011 werkzaam als trainer van De Graafschap, had tussen 2013 en 2015 de leiding bij Jong PSV en stond in het seizoen 2015/16 aan het roer bij Roda JC Kerkrade, dat hem vlak voor het einde van het seizoen ontsloeg oor laatdunkende opmeringen over technisch directeur Ton Caanen. Na zijn vertrek was hij nog actief als trainer van Al-Taawon in Saudi Arabië, Wellington Phoenix in Australië en PMS Makassar in Indonesië.

"Ik kijk ernaar uit om bij MVV aan de slag te gaan. MVV is een mooie traditieclub met goede supporters", zo reageert de trainer op de clubsite van MVV, de nummer vijftien van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens Kalezic zijn de ambities van MVV de afgelopen jaren niet waargemaakt. "Het is duidelijk dat de club, gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren, eerst een stevig en gezond fundament moet bouwen. Dat zal tijd en geduld vragen, vooral van mij. Maar juist daarin zie ik een enorme uitdaging die veel energie gaat kosten en aandacht gaat eisen, maar dat maakt dit project juist interessanter."

Van technisch directeur Ron Elsen heeft Kalezic een 'duidelijk verhaal' gekregen over de manier waarop MVV weer 'op de kaart' gezet moet worden. Zelf toont Elsen zich blij met de komst van de nieuwe eindverantwoordelijke. "Met Darije heeft MVV een ervaren hoofdtrainer aangesteld die op verschillende niveaus en in verschillende landen een goed cv heeft opgebouwd. Hij heeft bewezen onder moeilijke omstandigheden teams te ontwikkelen, en oog voor talentontwikkeling te hebben. In de vele uitgebreide gesprekken vooraf aan deze aanstelling zijn wij bevestigd van zijn passie en kwaliteiten die MVV weer verder kunnen helpen in de deze vervelende coronaperiode."