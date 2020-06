Vriendin van Bas Nijhuis brengt VI-trio weer bij elkaar: ‘Absurd, echt absurd'

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee nemen woensdagavond noodgedwongen weer plaats aan één tafel, voor een praatshow voor de businessclub van FC Twente. De rol van de presentator in de uitzending van Veronica Inside van afgelopen maandag schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Johan Derksen en René van der Gijp. Genee legt in het radioprogramma Veronica Inside uit dat de door de vriendin van scheidsrechter Bas Nijhuis georganiseerde klus al maanden op het programma stond.

“Het is heel absurd, maar het probleem is: het stond al maanden en het wordt georganiseerd door de vriendin van Bas Nijhuis. Ze hebben al niet veel werk in coronatijd en ze zei: ‘Het is voor mij een hele belangrijke opdracht’. In principe hadden we alledrie zoiets van: dit heeft allemaal niet zoveel nut nu om daar te gaan zitten. Maar ja, toen heeft Chantal (de vriendin van Nijhuis, red.) Johan, René én mij gebeld en een dringend beroep op ons gedaan”, vertelt Genee. De presentator is van mening dat ‘je afspraken moet nakomen'. “Ik wilde sowieso gaan. Misschien maar met andere mensen, ik weet ook niet.”

Van der Gijp haalt flink uit naar Genee: 'Hoe slecht kun je zijn?'

“Het is absurd, het is echt absurd. Ik hoop dat alle hectiek eromheen een beetje uitblijft. Surrealistisch is het gewoon”, zo blikt Genee voorzichtig vooruit op de praatshow, die via een livestream bij de businessclub van FC Twente gebracht gaat worden. De uitzending met Derksen, Genee en Van der Gijp zal niet in Hilversum worden opgenomen, maar in een ruimte in Dordrecht. Van der Gijp liet zich dinsdagavond in uiterst felle bewoordingen uit over de rol van Genee tijdens de speciale racisme-uitzending van Veronica Inside, waarin verder Wim Kieft, Dries Boussatta en Natacha Harlequin aanschoven.

Van der Gijp sprak tegenover RTL Boulevard van een ‘Joegoslavië-tribunaal’ van Genee en zei dat het wat hem betreft de laatste uitzending was geweest. “Dus dat maakte het ook zo lastig. Ik ging ervan uit dat hij niet zou komen, maar klaarblijkelijk heeft Chantal daar nog heel goed werk in gedaan. Ik vind dat je je afspraken moet nakomen en dat doen we dan ook”, benadrukt Genee. Hij had liever gehad dat Van der Gijp tijdens de uitzending al zijn ongenoegen had laten blijken.

“Wat René betreft: ik had liever gehad dat hij het in de uitzending al tegen me had gezegd in plaats van na afloop. Maar klaarblijkelijk was dat op dat moment lastig voor hem. Ik kan niet zoveel meer toevoegen aan wat ik dinsdag heb gezegd, ik vond dat ik die rol moest vertolken. Ik lees nu weer dat Angela de Jong (televisiecolumniste van het Algemeen Dagblad, red.) denkt dat ik er op uit was om het programma te laten eindigen, maar dat was juist niet het geval. Ik was juist bezig om het programma te laten bestaan”, besluit Genee.