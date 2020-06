Wesley Sneijder boycot VI niet en wil ‘vuurwerk’ van dichtbij meemaken

Er is de afgelopen dagen de nodige twijfel ontstaan over het voortbestaan van Veronica Inside. De rol van presentator Wilfred Genee in de uitzending van afgelopen maandag schoot volledig in het verkeerde keelgat bij René van der Gijp en Johan Derksen en eerstgenoemde liet dinsdag zelfs weten dat het wat hem betreft de ‘laatste uitzending’ was. Wesley Sneijder, die komende maandag te gast is in het programma, denkt zeker te weten dat Veronica Inside ‘gewoon’ doorgaat.

“Ik wil het vuurwerk tussen de mannen wel van dichtbij meemaken”, zegt Sneijder in gesprek met De Telegraaf. Peter R. de Vries opperde dinsdagavond in RTL Boulevard dat het niet onlogisch zou zijn als Sneijder zijn voormalig ploeggenoten bij het Nederlands elftal zou volgen met een boycot van Veronica Inside. De oud-middenvelder erkent dat de boycot van de Oranje-internationals hem wel aan het denken heeft gezet. Veronica Inside kwam hevig onder vuur te liggen doordat Derksen rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met een Zwarte Piet.

“Ik heb natuurlijk ook alles meegekregen rondom het programma. Ik heb het er ook met wat mensen over gehad. Maar ik denk dat het juist wel krachtig is als je nu je stem laat horen”, benadrukt Sneijder, die samen met Kees Jansma aanwezig zal zijn in het programma vanwege het verschijnen van zijn biografie. De Telegraaf stelt dat het ‘raar moet lopen’ wil er deze week een abrupt einde komen aan het programma en wijst naar het feit dat Van der Gijp, Derksen en Genee woensdagavond alweer samen aan tafel plaatsnemen.

De businessclub van FC Twente boekte maanden geleden al een uur durende praatshow met Van der Gijp, Derksen en Genee, die per livestream bij hen gebracht wordt. Volgens het Algemeen Dagblad hebben de businessclubleden al een fles wijn ontvangen om tijdens de uitzending op te drinken. Van der Gijp en Derksen zagen de klus aanvankelijk niet zitten na de gebeurtenissen van afgelopen dagen, maar zij wilden het evenementenbureau dat de boeking geregeld heet niet laten zitten en zijn voornemens acte de présence te geven. De praatshow moet niet in Hilversum, maar in een ruimte in Dordrecht worden opgenomen.

Daarmee ontnemen Van der Gijp en Derksen zich ‘een excuus’ om de uitzending van komende maandag te laten schieten, omdat daar nu eenmaal afspraken over zijn gemaakt. Veronica Inside sluit komende maandag het seizoen af en productiemaatschappij Talpa zou opgelucht zijn dat er zo in ieder geval geen abrupt einde aan het programma komt. Talpa houdt tevens vol dat Veronica Inside ook volgend seizoen terugkeert, mét Van der Gijp, Derksen en Genee.